Incêndio em vegetação mobiliza bombeiros no bairro Santa Inês, em Três Passos

Um incêndio em área de vegetação foi registrado na noite de domingo, 29 de março, por volta das 21h30, no bairro Santa Inês, nas imediações do viaduto, em Três Passos.

Após o chamado, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar se deslocou até o local e identificou que o fogo atingia palha seca, situação que exigiu cuidado extra devido à facilidade de propagação por baixo da cobertura vegetal.

Para controlar as chamas, foram utilizados aproximadamente 2 mil litros de água. Além disso, os profissionais empregaram ferramentas como rastelos e enxadas para revirar o material seco e eliminar pontos de calor que ainda permaneciam ativos.

O trabalho de combate durou cerca de 40 minutos, até a completa extinção do incêndio. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

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