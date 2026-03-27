Facipal 2026 é lançada oficialmente em Palmitinho

PALMITINHO – Na noite desta sexta-feira, 27 de março, o município de Palmitinho deu o passo inicial para a realização de um dos maiores eventos de sua história. O lançamento oficial da Facipal 2026 – Feira das Potencialidades de Palmitinho reuniu lideranças políticas, empresários e a comunidade para apresentar a estrutura do evento que promete movimentar a região entre os dias 21 e 24 de maio.

Durante a solenidade, o prefeito Benhur Barth destacou que a feira deste ano possui um significado especial, funcionando como uma vitrine para a força econômica local e como o ponto alto das comemorações de emancipação política do município. "A Facipal enaltece as potencialidades de Palmitinho e celebra nossas seis décadas de história, mostrando o que temos de melhor no agronegócio, na indústria e no comércio", afirmou o gestor.

Resgate histórico e gratidão

Um dos momentos mais emocionantes da noite foi dedicado ao reconhecimento das mulheres que ajudaram a construir a trajetória social da cidade. Em alusão ao aniversário de 60 anos, a Administração Municipal prestou uma homenagem especial às primeiras-damas que atuaram ao longo das seis décadas de Palmitinho. O tributo destacou o papel fundamental desempenhado por elas no desenvolvimento da identidade e do bem-estar da comunidade.

Vitrine de negócios

A Facipal 2026 projeta ser um marco para a integração regional, focando em setores estratégicos como:

Agronegócio e Agricultura Familiar

Comércio e Prestação de Serviços

Setor Industrial

Com o lançamento oficial concluído, a contagem regressiva agora se volta para o mês de maio, quando o município espera receber milhares de visitantes para celebrar sua história e fomentar novos negócios.