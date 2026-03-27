Sexta, 27 de Março de 2026
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lei dispensa multa para contar tempo de trabalho rural anterior a 1991 na aposentadoria

Trabalhadores rurais que exerceram atividade antes de serem obrigados a contribuir para o INSS não precisarão mais pagar multa para aproveitar o te...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
27/03/2026 às 14h33

Trabalhadores rurais que exerceram atividade antes de serem obrigados a contribuir para o INSS não precisarão mais pagar multa para aproveitar o tempo não cadastrado na aposentadoria. É o que determina a Lei 15.363/26 , sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada nesta sexta-feira (27) no Diário Oficial da União.

A nova norma beneficia quem exerceu atividade rural em período anterior a 1991, quando passou a ser obrigatória a filiação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Antes, quem desejasse contar esse tempo para a aposentadoria precisava pagar contribuições em atraso com incidência de multa. Com a mudança, a multa deixa de ser aplicada nesses casos.

A medida tem origem no Projeto de Lei 4385/21 , de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS). A proposta foi aprovada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados.

Na justificativa do projeto, Paim explica que a legislação condiciona a migração entre regimes previdenciários ao pagamento de indenização pelo tempo de serviço, como forma de manter o equilíbrio financeiro dos sistemas. O problema, segundo ele, é que o trabalhador rural era um segurado facultativo do RGPS antes de 1991, sendo livre para aderir ou não ao sistema, o que torna injusta a cobrança de multa.

O deputado Luiz Lima (Novo-RJ), relator na então Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara , concordou com o argumento do autor. “É inadequado manter essa multa na legislação. Se o trabalhador não era obrigado antes a recolher contribuições, a incidência de multa é desarrazoada e deve ser afastada”, afirmou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 4 minutos

CPMI do INSS começa a analisar relatório com pedido de indiciamento de 218 pessoas

Após sete meses de funcionamento, comissão encerra seu trabalho hoje ou amanhã

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 40 minutos

Comissão aprova renovação simplificada de desconto na conta de luz para agricultura irrigada

Medida também beneficia aquicultura; projeto segue em análise na Câmara

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova proposta que estende a pais e mães com criança de colo os benefícios das gestantes

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova programa de apoio para famílias de agentes de segurança mortos ou feridos em serviço

O projeto continua em análise na Câmara dos Deputados

Câmara Há 2 horas

Nova lei amplia uso do microcrédito e permite financiar moradia, saúde e qualificação

Norma foi sancionada com dois vetos

Tenente Portela, RS
32°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 33°
32° Sensação
2.7 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h42 Nascer do sol
18h38 Pôr do sol
Sábado
35° 20°
Domingo
36° 20°
Segunda
35° 20°
Terça
34° 18°
Quarta
28° 18°
Últimas notícias
Tecnologia Há 2 minutos

Incentivos ganham protagonismo no setor de seguros
Geral Há 2 minutos

Vítimas de descontos indevidos do INSS têm mais 90 dias para contestar
Câmara Há 3 minutos

Lei dispensa multa para contar tempo de trabalho rural anterior a 1991 na aposentadoria
Câmara Há 3 minutos

CPMI do INSS começa a analisar relatório com pedido de indiciamento de 218 pessoas
Economia Há 3 minutos

Aneel leiloa cinco lotes de linhas de transmissão de energia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,25 +0,20%
Euro
R$ 6,04 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 366,984,32 -4,41%
Ibovespa
181,852,33 pts -0.48%
Mega-Sena
Concurso 2989 (26/03/26)
06
14
28
31
56
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6986 (26/03/26)
18
26
44
51
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3646 (26/03/26)
01
03
05
07
08
11
13
15
16
18
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2904 (25/03/26)
09
22
41
43
44
45
52
55
57
62
69
72
75
77
79
87
91
93
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias