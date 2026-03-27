Sexta, 27 de Março de 2026
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Relatório da CPMI do INSS será lido e pode ser votado nesta sexta

Caso haja pedido de vista a votação será realizada no sábado (28)

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
27/03/2026 às 08h12
Relatório da CPMI do INSS será lido e pode ser votado nesta sexta
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes no INSS reúne-se nesta sexta-feira (27), a partir das 9 horas, para a leitura e análise do relatório final do colegiado. Caso haja pedido de vista, ou seja, se for solicitado mais tempo para análise do relatório, a votação será realizada no sábado (28), prazo para conclusão dos trabalhos.

A reunião será no plenário 2 da Ala Nilo Coelho, no Senado.

O presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), espera que a votação seja realizada ainda hoje.

De acordo com o relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar (União-AL), o relatório possui cerca de 5 mil páginas e recomenda o indiciamento de 228 pessoas.

O deputado Paulo Pimenta (PT-RS), da base governista, informou que deve apresentar um relatório alternativo.

A CPMI retomou os trabalhos após o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitar a prorrogação da CPMI do INSS.

Prorrogação
O Plenário do Supremo Tribunal Federal derrubou na quinta (26), por 8 votos a 2, a decisão do ministro do STF André Mendonça que determinava a prorrogação dos trabalhos da CPMI do INSS.

A decisão individual de André Mendonça havia sido tomada na última terça (23), quando ele deu prazo para que o Congresso Nacional viabilizasse a prorrogação.

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) lamentou a decisão da Corte. "O que eu vi ali [no STF] foi um show de horrores e contradições. Há precedentes aos montes quando é de interesse do STF'", afirmou.

O deputado Paulo Pimenta, por sua vez, afirmou que os ministros do Supremo confirmaram o que prevê a Constituição. "Quando esta CPMI tenta fugir do foco, sair da investigação, criar factoides, ela expõe este Parlamento e leva a situações como a de hoje. A Constituição foi respeitada, a democracia foi respeitada", declarou.

Ação
A ação que originou a liminar de André Mendonça, agora derrubada pelo Plenário do STF, havia sido apresentada por Carlos Viana, Alfredo Gaspar e pelo deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS).

Eles alegavam omissão da Mesa Diretora do Congresso Nacional por não ter processado o requerimento de prorrogação dos trabalhos.

Com base na liminar de Mendonça, o próprio Carlos Viana, presidente da CPMI, chegou a declarar a prorrogação dos trabalhos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 9 horas

Relator de projetos sobre expansão da Codevasf anuncia inclusão do Espírito Santo

Segunda edição do programa “Câmara pelo Brasil” foi realizada em Vitória nesta quinta-feira
Câmara Há 13 horas

Por 8 votos a 2, Supremo derruba prorrogação da CPMI do INSS

A comissão iniciou os trabalhos em agosto de 2025 para investigar descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 14 horas

Comissão aprova projeto que equipara lúpus a deficiência para fins legais

Proposta segue para análise do Senado
Câmara Há 15 horas

Lei cria Rota Turística do Enxaimel no município de Pomerode, em Santa Catarina

Enxaimel é uma técnica de construção típica da Alemanha, trazida ao Brasil por imigrantes no século 19

 Renato Araújo / Câmara dos Deputados
Câmara Há 16 horas

Comissão aprova criação da Política Nacional de Prevenção e Controle das Doenças de Pele

Proposta segue para o Senado, salvo se houver recurso para análise no Plenário da Câmara

Tenente Portela, RS
23°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 33°
23° Sensação
1.23 km/h Vento
78% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h42 Nascer do sol
18h38 Pôr do sol
Sábado
35° 20°
Domingo
36° 20°
Segunda
35° 20°
Terça
34° 18°
Quarta
28° 18°
Últimas notícias
Esportes Há 7 minutos

Bolsa Atleta: veja a lista com os mais de 10 mil contemplados em 2026
Câmara Há 23 minutos

Relatório da CPMI do INSS será lido e pode ser votado nesta sexta
Economia Há 52 minutos

Governo federal afirma que o abastecimento de diesel está garantido até abril
Polícia Há 58 minutos

Polícia Civil investiga suspeita de estupro de vulnerável em Santo Augusto
Apreensão Há 1 hora

Patrulha Escolar da BM apreende adolescente portando uma faca dentro de escola em Passo Fundo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,24 -0,03%
Euro
R$ 6,04 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 369,969,92 -3,41%
Ibovespa
182,732,67 pts -1.45%
Mega-Sena
Concurso 2989 (26/03/26)
06
14
28
31
56
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6986 (26/03/26)
18
26
44
51
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3646 (26/03/26)
01
03
05
07
08
11
13
15
16
18
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2904 (25/03/26)
09
22
41
43
44
45
52
55
57
62
69
72
75
77
79
87
91
93
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias