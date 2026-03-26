Justiça do EUA mantém acusação de narcotráfico contra Maduro

A Justiça dos Estados Unidos decidiu manter nesta quinta-feira (26) as acusações de narcotráfico contra o ex-presidente da Venezuela Nicolás Maduro.

A defesa de Maduro tentou derrubar o processo alegando dificuldades em custear os advogados por causa das sanções norte-americanas a fundos venezuelanos. Segundo os advogados, Maduro e a esposa, Cilia Flores, não têm condições de pagar os honorários por conta própria.

Ele e a esposa seguem presos em Nova York, quando foram presos durante uma operação das forças militares dos EUA na Venezuela em janeiro. Do lado de fora, manifestantes pediam a libertação de Maduro.

Nesta quinta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que seu governo pode apresentar novas acusações contra o líder venezuelano deposto.

Maduro já responde a quatro acusações criminais, entre elas conspiração de narcoterrorismo, que criminaliza o tráfico de drogas que ajuda a financiar atividades que os Estados Unidos consideram terrorismo.

Maduro nega as acusações e alega que são "justificativas pretextuais" para que os EUA possam assumir o controle das reservas de petróleo venezuelanas.

As relações entre Caracas e Washington melhoraram desde que Delcy Rodríguez, ex-vice-presidente de Maduro, tornou-se presidente interina após a captura de Maduro.

>> Veja na TV Brasil