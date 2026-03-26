Lei cria Rota Turística do Enxaimel em Pomerode, em Santa Catarina

Casas construídas por imigrantes com a técnica do enxaimel hoje são atrações turísticas em Pomerode - Foto: Daniel Zimmermann/Pref. Pomerode

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou na quarta-feira (25) a Lei 15.361 , que cria a Rota Turística do Enxaimel, no município de Pomerode, em Santa Catarina.

Enxaimel é uma técnica de construção típica da Alemanha que usa uma estrutura de madeira exposta, formando um padrão de treliça ou trama, que depois é preenchida com tijolo, cimento, pedra ou barro. A técnica foi trazida ao Brasil pelos imigrantes germânicos que se estabeleceram no Sul do país.

Fundada por imigrantes em meados do século 19, Pomerode tem um dos maiores conjuntos de casas em enxaimel fora da Alemanha, com mais de 50 construções históricas. Em 2021, a aldeia Testo Alto de Pomerode foi reconhecida na lista de melhores vilas turísticas da Organização Mundial do Turismo, da ONU.

A criação oficial da rota tem o objetivo de fortalecer a cadeia do turismo na região, valorizar atrativos culturais e naturais e promover o desenvolvimento econômico local, sustentável e inclusivo. A cidade também poderá receber apoio de programas governamentais voltados ao fortalecimento do turismo.

Tradição

A norma tem origem em projeto de lei apresentado pelo senador Jorge Seif (PL-SC). O PL 5.814/2023 foi aprovado em 2024 no Senado, em decisão final da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR).

Segundo Seif, a rota tem impulsionado o número de turistas em Pomerode e desempenha papel crucial na preservação das tradições da cultura local.

— Atualmente essa área está trilhando o caminho para se consolidar como um destino turístico robusto, conseguindo harmonizar efetivamente a preservação cultural com as experiências turísticas. Após alguns anos, a região foi oficialmente reconhecida e tombada pelo Iphan — justifica o senador.

Por Bruno Augusto, sob supervisão de Dante Accioly