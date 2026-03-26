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Feicap lança 18ª edição nesta sexta em Três Passos

Evento apresenta novidades, atrações e programação da feira que ocorre em abril

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Feicap
26/03/2026 às 14h34
Feicap lança 18ª edição nesta sexta em Três Passos
Foto: Divulgação

A Comissão Central da Feicap realiza nesta sexta-feira (27) o lançamento oficial da 18ª edição do evento. A solenidade ocorre no Cine Globo, em Três Passos, a partir das 20 horas.

O encontro marcará a apresentação das principais novidades desta edição, além de uma palestra voltada aos expositores. A programação também inclui a revelação dos vestidos das soberanas e o lançamento do vídeo oficial da feira.

Ao final da cerimônia, haverá um momento de integração entre os convidados, com coquetel de confraternização.

Consolidada como uma das maiores feiras multissetoriais do Noroeste gaúcho, a Feicap reúne empresas de diversos segmentos e atrai milhares de visitantes, fortalecendo a economia regional.

A 18ª edição da feira será realizada de 16 a 21 de abril, com atrações musicais já confirmadas.

Entre os destaques estão Israel & Rodolffo, o grupo Traia Véia e a dupla Hugo & Guilherme.

Os ingressos já estão disponíveis para compra no site oficial do evento.

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