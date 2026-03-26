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Comissão aprova certidão digital como comprovante do serviço militar obrigatório

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
26/03/2026 às 13h33
Comissão aprova certidão digital como comprovante do serviço militar obrigatório
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 342/22 , do deputado Kim Kataguiri (Missão-SP), que substitui por certidão digital gratuita os certificados de reservista e de dispensa de incorporação e outros documentos do serviço militar obrigatório.

O documento ficará disponível aos interessados nos sites do Ministério da Defesa e das Forças Armadas.

Os parlamentares acolheram o parecer do relator , deputado Gustavo Gayer (PL-GO), pela aprovação da proposta.

“A medida permite que os sistemas das Forças Armadas se comuniquem com outras bases de dados oficiais, como as de identificação civil e registros eleitorais. Isso fortalece as políticas de governo digital”, disse.

Principais pontos
O texto aprovado insere essas regras na Lei do Serviço Militar . Hoje, a norma estabelece que os modelos dos certificados são definidos em regulamento, assim como a impressão, a distribuição, a escrituração e a autenticidade dos documentos.

A proposta prevê que a autenticidade da certidão digital poderá ser verificada nos sites e terá plena validade quando apresentada com documento de identidade.

Próximos passos
O projeto ainda será analisado, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

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