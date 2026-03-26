Derrubadas inicia formação do programa ProLEEI voltado à pré-escola

O Município de Derrubadas deu início, no dia 4 de março de 2026, à primeira formação do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLEEI-RS 2026), iniciativa da Secretaria Municipal de Educação voltada à qualificação de profissionais que atuam na pré-escola. O programa integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e busca articular teoria e prática para fortalecer a linguagem oral, a leitura e a escrita, respeitando as especificidades da infância.

A primeira formação abordou o tema “A Constituição da Docência”, promovendo reflexões sobre o papel do educador na construção do processo de ensino e aprendizagem. As atividades incluem encontros presenciais e online, além do uso da plataforma AVAMEC, favorecendo a troca de experiências e o aprimoramento profissional.

A formação conta com a atuação da Formadora Municipal, professora Mara Cristina S. Rigo da Rocha, sob a Coordenação Municipal da professora Débora Togni dos Santos. A coordenação geral do programa é realizada pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que também promoveu, no dia 20 de março, em Santa Rosa/RS, a formação presencial dos formadores municipais, com a participação da formadora estadual Clarice Rucks Megier.

Como parte das ações formativas, foram realizados encontros online nos dias 4 e 11 de março, reunindo as educadoras infantis cursistas. Os momentos promoveram estudo, diálogo e construção coletiva de saberes, fortalecendo a prática pedagógica das participantes.

Com a implementação do ProLEEI-RS 2026, Derrubadas investe na valorização dos profissionais da educação e no desenvolvimento das crianças, garantindo um ensino infantil de qualidade e alinhado às melhores práticas pedagógicas.

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