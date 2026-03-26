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Delegacia de Polícia Civil atenderá em novo local provisório em Barra do Guarita

Atendimento será mantido junto à Brigada Militar durante período de obras.

Por: Marcelino Antunes Fonte: DP Barra do Guarita e PMBG
26/03/2026 às 10h42 Atualizada em 26/03/2026 às 10h47
Delegacia de Polícia Civil atenderá em novo local provisório em Barra do Guarita
(Foto: Reprodução / DP Barra do Guarita e PMBG))

A Delegacia de Polícia Civil de Barra do Guarita passará a funcionar temporariamente em um novo endereço a partir do dia 31 de março de 2026. Durante o período de obras no prédio atual, o atendimento será realizado junto ao Grupamento da Brigada Militar (GPM) do município.

A transferência é provisória e permanecerá até a conclusão da reforma da sede da delegacia. A obra está sendo financiada pela Prefeitura de Barra do Guarita, com investimento aproximado de R$ 103 mil.

De acordo com o delegado responsável, Roberto Fagundes Audino, a medida visa garantir a continuidade dos serviços prestados à comunidade, evitando que moradores de Barra do Guarita e também de Vista Gaúcha fiquem sem atendimento da Polícia Civil.

Os atendimentos seguem em horário normal de expediente, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h.

 

 

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