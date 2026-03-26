Quinta, 26 de Março de 2026
21°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão mista aprova medida provisória que reajusta remuneração das forças de segurança do DF

Texto ainda será analisado pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
26/03/2026 às 09h57
Comissão mista aprova medida provisória que reajusta remuneração das forças de segurança do DF
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A comissão mista responsável pela análise da Medida Provisória (MP) 1326/25 , que reajusta a remuneração da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, aprovou na quarta-feira (25) o relatório do deputado [[Rafael Prudente]].

A proposta também alcança policiais militares e bombeiros dos antigos territórios federais.

De acordo com o texto aprovado, o aumento salarial será aplicado com percentuais que variam conforme o cargo ou a patente. O reajuste acumulado pode chegar a 28,4% para policiais militares e bombeiros do DF; 24,32% para militares dos ex-territórios; e entre 24,43% e 27,27% para policiais civis, dependendo da carreira.

O parecer mantém, ainda, o reajuste do auxílio-moradia pago às corporações militares. As despesas relativas às forças de segurança do Distrito Federal são custeadas pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF).

Correção de distorções
O relator destacou que a proposta busca corrigir distorções acumuladas nas remunerações das carreiras de segurança pública da capital do país. "A gente se esforçou ao máximo para atender o maior número de pleitos possível", afirmou.

Para compensar parte do impacto financeiro do reajuste do auxílio-moradia, o relatório prevê a extinção de 344 cargos efetivos vagos da administração pública federal, medida que, segundo o parecer, garante neutralidade fiscal.

O texto aprovado também incorpora emendas parlamentares que promovem alterações na legislação da Polícia Civil do Distrito Federal, com o objetivo de adequar a estrutura da carreira à Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis .

Negociações
A presidente da comissão mista, senadora Leila Barros (PDT-DF), afirmou que a proposta resulta de negociações conduzidas nos últimos anos.

“Essa medida provisória não nasce de forma isolada. Ela é fruto de um processo construído com diálogo, responsabilidade e muita luta ao longo dos últimos anos”, comentou.

Próximos passos
A MP 1365/25 já está em vigor, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para virar lei e não perder a validade.

O texto ainda vai ser examinado pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 58 minutos

Plenário pode votar reajuste para segurança do DF e regras para transferência de veículos

Sessão desta quinta-feira está agendada para as 10 horas

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 10 horas

Câmara aprova projeto que permite quebra de sigilo bancário para fixar pensão alimentícia

Texto seguirá para o Senado

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 13 horas

Comissão aprova porte de arma para vigilantes fora do horário de serviço

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 14 horas

Câmara aprova projeto que cria o Dia da Autoestima da Mulher Brasileira

Proposta seguirá para o Senado
Câmara Há 14 horas

Violência contra mulheres negras e indígenas mobiliza debate no Congresso

Em comissão mista, especialistas defendem campanha nacional de conscientização de longo prazo

Tenente Portela, RS
25°
Parcialmente nublado
Mín. 21° Máx. 32°
26° Sensação
1.83 km/h Vento
81% Umidade
31% (0.45mm) Chance chuva
06h41 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sexta
34° 19°
Sábado
35° 20°
Domingo
34° 21°
Segunda
34° 20°
Terça
30° 20°
Últimas notícias
Câmara Há 3 minutos

Comissão mista aprova medida provisória que reajusta remuneração das forças de segurança do DF
Obras Há 3 minutos

Governo Leite supera entraves e conclui obra da Barragem Jaguari, em São Gabriel
Justiça Eleitoral Há 6 minutos

tendimento itinerante será realizado em Braga para emissão e transferência de títulos de eleitor
Justiça Há 58 minutos

Operação da PF combate lavagem de dinheiro e evasão de divisas
Economia Há 58 minutos

Relatório de Transparência Salarial pode ser publicado até 6 de abril

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,25%
Euro
R$ 6,03 -0,26%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 383,426,97 -2,23%
Ibovespa
185,424,28 pts 1.6%
Mega-Sena
Concurso 2988 (24/03/26)
21
23
28
36
57
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6985 (25/03/26)
04
09
39
43
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3645 (25/03/26)
01
03
06
07
08
09
10
12
13
15
17
18
19
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2904 (25/03/26)
09
22
41
43
44
45
52
55
57
62
69
72
75
77
79
87
91
93
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias