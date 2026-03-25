Quarta, 25 de Março de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Violência contra mulheres negras e indígenas mobiliza debate no Congresso

Em comissão mista, especialistas defendem campanha nacional de conscientização de longo prazo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
25/03/2026 às 20h27

Em audiência pública da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher, realizada nesta quarta-feira (25), especialistas defenderam a adoção de campanhas de conscientização para combater o problema.

A presidente do conselho do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), Wania Sant’Anna, afirmou que o país “fracassa miseravelmente” em proteger as mulheres.

“Precisamos de uma campanha nacional que envolva toda a sociedade. A população deve ver esse tema em diferentes espaços, como transportes públicos e meios de comunicação. O Congresso Nacional tem capacidade de articular essa mobilização. A meta é que o país reconheça que viver sem violência é um direito das mulheres.”

Autora do pedido para o debate, a deputada Luizianne Lins (PT-CE) também defendeu uma campanha de conscientização. “Já existe um pacto federativo entre Judiciário, Executivo e Legislativo para combater o feminicídio. Podemos avançar com uma campanha nacional, mobilizando meios de comunicação como a TV Câmara, a TV Senado e as rádios, além de buscar outras parcerias”, disse.

Jefferson Rudy/Agência Senado
A violência contra mulheres indígenas cresceu 258% entre 2014 e 2023

Subnotificação e racismo
 Apesar de serem as principais vítimas (veja infográfico abaixo), as mulheres negras são as que menos procuram os serviços de acolhimento e o sistema de Justiça.

Segundo a secretária-executiva adjunta do Ministério da Igualdade Racial, Bárbara Souza, a subnotificação é alta. A pesquisa Visível e Invisível (2025), do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aponta que mais de 47% das mulheres em situação de violência não buscaram ajuda.

A assistente de coordenação do Programa de Enfrentamento à Violência da ONG Criola, Patrícia Carvalho, afirmou que o racismo nos serviços públicos contribui para esse cenário.

“Muitas mulheres resistem a procurar atendimento porque temem ser revitimizadas, sofrer racismo e ter seus relatos desacreditados. Elas enfrentam questionamentos que colocam em dúvida suas denúncias.”

Mulheres indígenas
 A dificuldade de acesso à rede de proteção também atinge mulheres indígenas. Segundo a representante da Secretaria dos Povos Indígenas do Pará, Ana Mel da Silva Grimath, a violência contra mulheres indígenas cresceu 258% entre 2014 e 2023, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No mesmo período, a violência sexual aumentou 227%, atingindo principalmente crianças com menos de 14 anos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova porte de arma para vigilantes fora do horário de serviço

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Câmara aprova projeto que cria o Dia da Autoestima da Mulher Brasileira

Proposta seguirá para o Senado

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Câmara aprova projeto que adequa Lei Orçamentária aos gastos com a nova licença-paternidade

Proposta será enviada à sanção presidencial

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Especialistas defendem formação de motoristas com foco em comportamento e risco

Debate na Câmara dos Deputados discutiu mudanças no ensino para reduzir mortes e lesões no trânsito

Acervo Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Motta quer votar fim da escala de trabalho 6x1 em maio no Plenário

Presidente da Câmara também defende votação de proposta sobre terras raras

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 30°
23° Sensação
1.02 km/h Vento
91% Umidade
100% (9.99mm) Chance chuva
06h41 Nascer do sol
18h40 Pôr do sol
Quinta
31° 20°
Sexta
33° 19°
Sábado
34° 20°
Domingo
35° 20°
Segunda
34° 20°
Últimas notícias
Justiça Há 51 minutos

Confira penduricalhos cortados e mantidos após decisão do Supremo
Educação Há 1 hora

Unesco: 273 milhões de crianças estão fora da escola em todo o mundo
Justiça Há 1 hora

TSE confirma eleições indiretas para o governo do Rio de Janeiro
Política Há 2 horas

Lula inaugura novas áreas de hospital universitário de São Carlos
Direitos Humanos Há 2 horas

Familiares recebem pertences de pianista morto pela ditadura argentina

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,25%
Euro
R$ 6,03 -0,26%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 393,588,92 +0,36%
Ibovespa
185,424,28 pts 1.6%
Mega-Sena
Concurso 2988 (24/03/26)
21
23
28
36
57
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6984 (24/03/26)
04
15
19
21
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3644 (24/03/26)
01
04
05
09
10
11
13
14
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2903 (23/03/26)
10
12
18
24
37
43
45
49
50
53
54
61
70
72
75
82
89
93
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias