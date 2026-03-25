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Criação de cargos no TRF da 5ª Região deve ser votada na semana que vem

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que a votação do projeto que cria cargos para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) dev...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
25/03/2026 às 19h22
Criação de cargos no TRF da 5ª Região deve ser votada na semana que vem
O Plenário durante a sessão que apreciou os requerimentos - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que a votação do projeto que cria cargos para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) deve ocorrer na próxima semana. Na sessão desta quarta-feira (25), o Plenário aprovou o requerimento ( RQS 218/2026 ) para que o projeto tramite em regime de urgência.

O PL 4.278/2025 cria três cargos de desembargador, além de 57 cargos efetivos de analista judiciário e técnico judiciário. O texto também cria igual número de cargos em comissão e funções comissionadas para os gabinetes dos novos desembargadores.

Com sede no Recife (PE), o TRF da 5ª região abrange os estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Doação de órgãos

Também na sessão desta quarta, o Senado aprovou uma sessão especial, em data a ser agendada, para comemorar os dois anos da Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O requerimento para a homenagem ( RQS 183/2026 ) foi apresentado pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO).

Segundo Kajuru, a sessão de homenagem "representa uma oportunidade relevante para reconhecer um avanço significativo na promoção da solidariedade e na modernização dos mecanismos de manifestação de vontade dos cidadãos brasileiros".

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