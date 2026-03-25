Plano Nacional de Educação é estratégico para o país, diz Confúcio Moura

O senador Confúcio Moura (MDB-RO), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (25), comemorou a aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE) na Comissão de Educação (CE). A matéria foi encaminhada, com pedido de urgência, para análise pelo Plenário.

O senador afirmou que o plano representa uma diretriz estratégica para o país. Ele defendeu financiamento garantido e compromisso real de todos os entes federativos.

—O Plano Nacional de Educação não é apenas um documento técnico. Ele é, na verdade, uma espécie de bússola moral e estratégica do país; é ali que o Brasil escreve com clareza que tipo de nação quer ser. Se queremos ser um país desenvolvido, justo e competitivo, não há outro caminho que não passe pela educação— disse.

Confúcio Moura explicou que o novo plano busca corrigir falhas do anterior, com metas exequíveis e mecanismos mais rigorosos de monitoramento. Ressaltou que o texto incorpora contribuições do debate na Câmara dos Deputados e no Senado, com foco na implementação efetiva das políticas educacionais.

— Mais do que aprovar um plano, estamos assumindo o compromisso de acompanhá-lo de forma permanente, com fiscalização ativa e avaliação contínua, para que suas metas não fiquem apenas no papel, mas se traduzam em resultados concretos para a população— afirmou.