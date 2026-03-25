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Ensino profissional transforma vidas, afirma Paim nos 80 anos de Sesc e Senac

O senador Paulo Paim (PT-RS), em pronunciamento na sessão deliberativa do Senado, homenageou os 80 anos de atuação do Serviço Social do Comércio (S...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
25/03/2026 às 16h18
Ensino profissional transforma vidas, afirma Paim nos 80 anos de Sesc e Senac
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Paulo Paim (PT-RS), em pronunciamento na sessão deliberativa do Senado, homenageou os 80 anos de atuação do Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). A data foi lembrada em sessão solene do Congresso Nacional nesta quarta-feira (25).

O parlamentar ressaltou que o Sistema S tem papel relevante na qualificação de trabalhadores e na ampliação de oportunidades.

— São 80 anos de história, com presença em todo o Brasil, construindo um sistema de excelência, voltado ao bem-estar social e à formação profissional dos trabalhadores. Foram criadas em 1946, ambas, no pós-guerra. Nasceram de uma visão solidária e estratégica do setor produtivo, como resposta às necessidades sociais do país — disse.

Paim destacou iniciativas no Rio Grande do Sul voltadas à qualificação de pessoas em situação de vulnerabilidade, com apoio de instituições parceiras.

O senador relatou experiências pessoais ligadas à educação profissional, para demonstrar que ela contribui para o desenvolvimento econômico e social.

— Foi o Senai que me salvou; eu não tinha para onde ir. Era um vendedor de flores, de frutas, em Porto Alegre, na feira de um primo meu. Fiz um teste no Senai e passei. Ali fiz um curso técnico, e a minha vida mudou radicalmente, positivamente. A educação profissional transforma vidas, gera dignidade e constrói a cidadania — afirmou.

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