Kajuru defende mais controle de recursos de regimes próprios de previdência

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (25), apresentou o projeto de lei complementar ( PLP 58/2026 ), que propõe regras mais rígidas para a gestão dos regimes próprios de previdência social (RPPS). O parlamentar afirmou que a iniciativa busca reforçar a governança e a segurança dos recursos destinados à aposentadoria de servidores públicos.

De acordo com o senador, episódios recentes e passados indicam fragilidades na gestão desses recursos. Kajuru citou a Operação Greenfield, deflagrada em 2016, e afirmou que casos como esse evidenciam riscos decorrentes de decisões de investimento sem a devida segurança.

—Estamos falando do dinheiro que garante a aposentadoria de milhões de servidores da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, recursos que pertencem aos trabalhadores e que precisam ser administrados com máxima responsabilidade, prudência e transparência; responsabilidade nem sempre existente, como o país fica sabendo através de sucessivos escândalos— disse.

O senador citou o caso do Banco Master e afirmou que investimentos de fundos previdenciários em ativos ligados à instituição expõem fragilidades na gestão desses recursos. Segundo ele, cerca de R$ 2 bilhões foram aplicados por fundos estaduais e municipais, sem proteção do Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

—É objetivo dizer que aposentados e servidores podem indiretamente acabar pagando a conta do luxo ostensivo de Daniel Vorcaro por causa de investimentos arriscados feitos com recursos previdenciários. Fica demonstrada a fragilidade da gestão desses fundos, que administram valores extremamente relevantes e que deveriam estar protegidos por regras rigorosas.