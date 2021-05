Prazo para recadastrar veículos isentos de pedágio é prorrogado até 11 de junho

Os motoristas que têm veículos emplacados nos municípios onde há praças de pedágio da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) terão um prazo maior para atualizar o cadastro no sistema de isenção da tarifa. O órgão prorrogou a data para 11 de junho.

Conforme a Resolução 49/2018 da empresa pública, o benefício contempla veículos que, além de emplacados nos municípios-sedes das praças, pertençam a residentes dessas cidades e estejam registrados em nome de pessoa física – com limite de dois por CPF. A isenção será concedida nas categorias “de passageiros/automóvel”, “de carga/caminhonete”, “caminhonete”, “utilitário” e “camioneta”.

“Todos aqueles que estiverem de acordo com a resolução e providenciarem a renovação do seu cadastro seguirão como isentos na respectiva praça”, salienta o diretor-presidente da EGR, Marcelo Gazen. “Esse procedimento integra um processo de atualização e reestruturação das demandas da EGR, com o objetivo de evitar a evasão de receita a ser utilizada na melhoria de nossas estradas.”

Os motoristas interessados na renovação do cadastro de isento devem preencher o formulário no site da EGR e encaminhar documento de identidade (RG, CPF ou CNH), registro do veículo (CRLV) e comprovante de residência em nome do beneficiário aos e-mails [email protected] ou [email protected] Após 11 de junho, quem estiver irregular pagará tarifa de pedágio.

Além do e-mail da Ouvidoria da EGR, a empresa disponibilizou o telefone 0800-6483903 para dúvidas e mais informações.

•Acesse o formulário para solicitar a isenção.