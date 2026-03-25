Escolas de Derrubadas promovem ações para despertar consciência social e fiscal nos alunos

As instituições de ensino da rede municipal de Derrubadas estão mobilizadas em uma série de atividades voltadas ao desenvolvimento da criatividade, do senso de cidadania e da responsabilidade fiscal entre os estudantes.

A proposta faz parte das etapas preparatórias para o Seminário Regional de Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha, previsto para ocorrer no mês de maio. A iniciativa busca fortalecer o protagonismo dos alunos, incentivando sua atuação na construção de uma comunidade mais consciente e participativa.

A ação reforça a importância da educação como ferramenta de transformação social e convida a comunidade escolar a apoiar e acompanhar esse movimento de valorização da cidadania.

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