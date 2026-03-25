Conselho Municipal de Trânsito analisa demandas e define encaminhamentos para mobilidade urbana

O Conselho Municipal de Trânsito de Tenente Portela realizou nesta terça-feira, 24, a segunda reunião ordinária de 2026. O encontro ocorreu na Prefeitura para avaliação de demandas relacionadas à mobilidade urbana e à segurança viária no município, reunindo representantes de órgãos e entidades, incluindo Brigada Militar, Polícia Civil, Câmara de Vereadores, Acisa, OAB, taxistas e Rotary Club.

A condução dos trabalhos ficou a cargo do secretário de Administração e Comunicação Social, Paulo Farias, vice-presidente do Conselho, em razão da ausência do presidente, prefeito Rosemar Sala, que cumpria agenda previamente estabelecida.

Entre os principais encaminhamentos, destaca-se a aprovação do projeto de construção de uma passarela sobre a Rua Romário Rosa Lopes, interligando estruturas da Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio. A iniciativa atende às normas de segurança e acessibilidade, contribuindo para a proteção de pedestres e usuários dos serviços de saúde. Outras demandas relacionadas ao trânsito urbano também foram analisadas, incluindo a implantação de painéis digitais em LED, instalação de quebra-molas, reforço na sinalização e adoção de medidas de redução de velocidade.

Foi encaminhado para estudo técnico o cruzamento das ruas Tupã, Guaporé e Artur Ambros, com o objetivo de avaliar soluções para organizar o fluxo de veículos. Propostas de criação de áreas exclusivas de embarque e desembarque também foram discutidas.

Durante a reunião, ainda foram debatidas ações voltadas à qualificação do trânsito no município, com foco na fiscalização de serviços de transporte, organização de espaços de carga e descarga e desenvolvimento de iniciativas educativas para promover uma condução mais segura.

Como encaminhamento, o Conselho definiu a ampliação de suas atividades, com reuniões mais frequentes e maior interação com a comunidade. Uma mesa redonda está prevista para o dia 8 de abril, às 8h30min, na Rádio Municipal, com participação aberta ao público.

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