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Tire suas dúvidas sobre o IPTU 2026 de Três Passos

O vencimento da primeira etapa ocorre no dia 10 de Abril

Por: Andre Eberhardt Fonte: Assessoria de Comunicação
25/03/2026 às 10h19
Tire suas dúvidas sobre o IPTU 2026 de Três Passos
(Foto: PM Divulgação)

A Administração Municipal de Três Passos, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, informa que o pagamento do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano terá início antecipado neste ano. O VENCIMENTO DA PRIMEIRA ETAPA OCORRE NO DIA 10 DE ABRIL.

Outra mudança importante é que os carnês não serão enviados pelos Correios. Os contribuintes devem emitir a guia de pagamento diretamente pelo site da Prefeitura de Três Passos, acessando o endereço:   www.trespassos.rs.gov.br

ou pelo link diretohttps://e-gov.betha.com.br/cdweb/03114-544/contribuinte/rel_guiaiptu.faces

Para gerar o documento, que já está disponível, basta informar CPF ou CNPJ do proprietário do imóvel.

Quem optar pelo pagamento em cota única terá 10% de desconto. Além disso, o Poder Executivo concede DESCONTO ADICIONAL DE 5% AUTOMATICAMENTE NA EMISSÃO DA GUIA, ou seja, aos imóveis que, até 31 de dezembro de 2025, não possuam débitos de qualquer natureza com a Fazenda Pública Municipal, mesmo que esses débitos estejam parcelados ou reparcelados. Dessa forma, o desconto total pode chegar a 15% sobre o valor do imposto.

Também é possível realizar o pagamento parcelado em até 8 vezes, com início em abril e término em NOVEMBRO de 2026, sempre com vencimento no dia 10 de cada mês.

A Prefeitura destaca que idosos ou pessoas que não possuem acesso à internet, computador ou impressora podem se dirigir ao Setor Tributário, na sede da Prefeitura, localizada na Avenida Santos Dumont, nº 75 – Centro, para realizar a impressão do carnê.

O atendimento ao público ocorre das 8h15 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.



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