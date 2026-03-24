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Senado fará sessão especial em homenagem a Chico Anysio

O Senado fará uma sessão especial em homenagem ao legado do humorista Chico Anysio (1931–2012), que completaria 95 anos no dia 12 de abril de 2026,...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
24/03/2026 às 21h12
Senado fará sessão especial em homenagem a Chico Anysio
Plenário aprovou nesta terça outros requerimentos para sessões especiais - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O Senado fará uma sessão especial em homenagem ao legado do humorista Chico Anysio (1931–2012), que completaria 95 anos no dia 12 de abril de 2026, data em que também é celebrado o Dia Nacional do Humorista. O evento será agendado pela Secretaria-Geral da Mesa.

A homenagem foi proposta pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE). No requerimento da sessão ( RQS 220/2026 ), ele argumenta que o artista (nascido em 1931 em Maranguape, no Ceará) é uma figura ímpar da cultura nacional, cujo trabalho marcou gerações e contribuiu significativamente para a formação da identidade humorística brasileira. Também diz que a obra de Chico Anysio transcende o entretenimento, “configurando-se como importante instrumento de manifestação cultural e de expressão de valores fundamentais”.

Girão destaca ainda a trajetória artística sólida e multifacetada de Chico — que, além de humorista, se destacou como escritor, ator e e comunicador.

“Ao longo de sua carreira, criou personagens memoráveis que se tornaram parte do imaginário coletivo do país, utilizando o humor como ferramenta de crítica social, reflexão política e aproximação com o público. Seu talento singular permitiu abordar temas complexos da sociedade brasileira com leveza e inteligência, contribuindo para o debate público e para a valorização da liberdade de expressão ", justifica o senador.

O Plenário também aprovou outros requerimentos para a realização de sessões especiais:

  • RQS 224/2026 , do senador Eduardo Girão: celebração dos 300 anos de Fortaleza;
  • RQS 24/2026 , do senador Izalci Lucas (PL-DF): celebração pelos 200 anos da Biblioteca e do Arquivo do Senado Federal;
  • RQS 154/2026 , do senador Izalci Lucas: celebração do Dia Nacional do Líder Comunitário;
  • RQS 181/2026 , da senadora Damares Alves (Republicanos-DF): divulgação do Abril Marrom (mês de conscientização sobre doenças oculares);
  • RQS 213/2026 , do senador Izalci Lucas: celebração dos 36 anos do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União.
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