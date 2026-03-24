Roberta Acioly é eleita para vaga deixada por Mecias na Mesa do Senado

A senadora Roberta Acioly (Republicanos-RR) foi eleita nesta terça-feira (24) como segunda suplente de secretária da Mesa do Senado. Ela foi indicada pelo seu partido e vai ocupar a vaga deixada pelo ex-senador Mecias de Jesus.

Após a votação simbólica, o presidente Davi Alcolumbre declarou a senadora eleita e empossada para cumprir o restante do mandato na Comissão Diretora correspondente ao biênio 2025-2026.

Com a renúncia de Mecias , no último dia 11, para assumir o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas de Roraima, Roberta, primeira suplente, assumiu o mandato.