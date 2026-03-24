Cleitinho defende revogação da condenação de Bolsonaro

O senador Cleitinho (Republicanos-MG), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (24), avaliou que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de conceder prisão domiciliar a Jair Bolsonaro não basta. O parlamentar defendeu a revogação da condenação do ex-presidente, acusado de tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

— Nós não queremos prisão domiciliar; nós queremos a liberdade dele e a prisão do Moraes [o ministro do STF Alexandre de Moraes], porque o que aconteceu no passado está acontecendo no presente, debaixo do nosso nariz. Estão torturando o ex-presidente Bolsonaro (...) Hoje nós temos uma ditadura que se chama STF— disse.

Cleitinho voltou a defender o impeachment de ministros da Corte e afirmou que não tem receio de apoiar a iniciativa.

— Quantas vezes precisarem assinar pedido de impeachment de ministro, eu estarei aqui para assinar. Não tenho medo de ministro, não tenho medo de cão feroz. Se for para combater ditadura, pode vir que eu estou aqui, porque hoje nós temos uma ditadura que se chama STF — afirmou.

No mesmo discurso, o senador também criticou a atuação dos partidos políticos em relação às pautas que, segundo ele, são de interesse da população. Para o parlamentar, propostas como a redução de impostos, melhorias na saúde e na infraestrutura não têm sido priorizadas.