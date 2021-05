Governador vistoria obras de acesso municipal em Coqueiro Baixo

Demanda histórica da comunidade de Coqueiro Baixo, no Vale do Taquari, o acesso asfáltico entre o município e Nova Bréscia deve ficar pronto ainda em 2021. Em vistoria na manhã deste sábado (29/5), o governador Eduardo Leite e uma comitiva de secretários detalharam aos moradores o planejamento do governo para concluir a obra neste ano. Para isso, serão alocados R$ 8,5 milhões de recursos próprios do Estado. Após a visita técnica, o governador participou de ato na prefeitura.

“Nós sabemos como é importante para vocês esta obra. Também é importante para o Estado, porque o desenvolvimento da nossa economia depende de infraestrutura e de capacidade competitiva. O asfalto vai melhorar muito a vida de vocês que vivem e produzem aqui. É importante dizer que só estamos conseguindo colocar esse recurso porque fizemos a lição de casa e equilibramos as contas públicas”, destacou o governador.

Máquinas preparam terreno para receber pavimentação - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

Coqueiro Baixo fica a 60 quilômetros de Lajeado e tem a economia baseada na agricultura e na pecuária, em especial na produção de aves. Segundo o prefeito, Jocimar Valer, a pavimentação do acesso ao município vai “colocar a cidade no mapa”.

“Este é um momento histórico para a nossa comunidade. Só temos a agradecer por termos a satisfação de ver nos olhos da nossa gente um sonho se tornando realidade. A gente é feliz de estar no momento certo e na hora certa, de conseguirmos com o Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) e o governo a assinatura e a chegada dos recursos".

Os secretários de Logística e Transportes, Juvir Costella, e de Desenvolvimento Econômico, Edson Brum, também participaram da visita. Costella ressaltou que a retomada de investimentos em acessos municipais e estradas só é possível porque o governo equilibrou as contas.

Conforme o governador Leite, asfalto vai melhorar a vida de quem vive e produz na região - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

"O Estado está sendo reconduzido a um patamar do qual nunca deveria ter saído. Um Estado que investe em estradas, que paga salário em dia. Os gaúchos estão tendo a oportunidade, com a chegada do asfalto nestes locais, de voltar a ter esperança, de voltar a ter orgulho de viver em um Estado que dá condições e Infraestrutura para quem aqui vive e empreende."

Após Coqueiro Baixo, a comitiva estadual seguiu para outros dois acessos municipais que estão sendo concluídos na ERS-421, em Sério e Boqueirão do Leão.