Confúcio Moura homenageia 60 anos do MDB e destaca papel na redemocratização

O senador Confúcio Moura (MDB-RO), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (24), homenageou os 60 anos de fundação do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e destacou o papel do partido durante o período da ditadura militar. O parlamentar enfatizou que a trajetória da legenda está ligada à defesa da democracia.

Ele lembrou que, após o período de redemocratização, o MDB, que inicialmente reuniu diferentes correntes políticas, foi se fragmentando e deu origem a outras legendas, contribuindo para o atual cenário de multiplicidade partidária no país.

— É dessa saga que nasceu o MDB da resistência, que foi o maior partido de todos os tempos. Foi uma federação, um guarda-chuva que recebeu todos os partidos debaixo dele, federados, resistentes — disse.

O senador também mencionou a trajetória de lideranças políticas e militantes que, segundo ele, atuaram durante o período da ditadura.

— Tivemos muitos brasileiros exilados. Tivemos muitos cantores brasileiros exilados. Tivemos poetas, como Ferreira Gullar e tantos outros, exilados na Argentina e em outras partes do mundo. A todos esses homens e mulheres heroicos, de todos os partidos, que souberam enfrentar, durante 21 anos de resistência, a falta de liberdade, a falta do direito ao voto e à livre expressão, a eles rendemos as homenagens.