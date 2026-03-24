Quarta, 25 de Março de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo bloqueia R$ 1,6 bilhão do Orçamento de 2026

Cortes por órgãos serão detalhados no próximo dia 31

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/03/2026 às 17h58
Governo bloqueia R$ 1,6 bilhão do Orçamento de 2026
© José Cruz/Agência Brasil/Arquivo

O Orçamento de 2026 terá um bloqueio de R$ 1,6 bilhão de gastos não obrigatórios, informaram há pouco os ministérios da Fazenda e do Planejamento. O valor consta do Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, documento enviado ao Congresso a cada dois meses que orienta a execução do Orçamento.

Os recursos foram bloqueados para cumprir o limite de gastos do arcabouço fiscal, que prevê crescimento dos gastos até 2,5% acima da inflação para este ano. Segundo os ministérios da Fazenda e do Planejamento, esse bloqueio foi necessário porque o governo terá de abrir crédito para acomodar o crescimento de gastos obrigatórios.

O relatório não traz previsão de contingenciamento , recursos bloqueados temporariamente para cumprir a meta de resultado primário, resultado das contas do governo antes do pagamento da dívida pública.

Segundo os dois ministérios, a projeção de superávit primário neste ano está em R$ 3,5 bilhões , motivada principalmente pela alta de R$ 16,7 bilhões nas previsões com receitas de royalties em 2026, com a disparada dos preços do petróleo após o início da guerra no Oriente Médio.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Embora a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025 estabeleça meta de superávit primário de R$ 34,3 bilhões, 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB), a equipe econômica considerou o limite inferior de tolerância, que permite déficit zero para este ano. Com o superávit previsto de R$ 3,5 bilhões, não é necessário contingenciar o Orçamento.

O bloqueio do R$ 1,6 bilhão será detalhado no próximo dia 31 , quando o governo publicar um decreto presidencial com os limites de empenho (autorização de gastos) por ministérios e órgãos federais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© União Europeia/Mercosul
Economia Há 44 minutos

Acordo Mercosul-UE valerá provisoriamente em maio, confirma governo

Decreto de promulgação está em fase avançada de tramitação

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

BC reforça segurança em contas de instituições no sistema de pagamento

Medidas ocorrem dois dias após ataque hacker a banco

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Aplicativos deverão detalhar custos das corridas aos consumidores

Em caso de descumprimento, serão aplicadas multas de até R$ 13 milhões

 © Antônio Cruz/Agência Brasil
Economia Há 6 horas

Governo propõe subsídio de R$ 1,20 ao diesel após impasse do ICMS

União quer dividir custo com estados até maio

 © Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Economia Há 6 horas

Com precatórios, previsão de déficit primário sobe para R$ 59,8 bi

Ao considerar arcabouço fiscal, governo prevê superávit de R$ 3,5 bi

Tenente Portela, RS
20°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 30°
21° Sensação
1.27 km/h Vento
95% Umidade
100% (9.99mm) Chance chuva
06h41 Nascer do sol
18h40 Pôr do sol
Quinta
31° 20°
Sexta
33° 19°
Sábado
34° 20°
Domingo
35° 20°
Segunda
34° 20°
Últimas notícias
Câmara Há 26 minutos

Comissão debate violência contra mulheres negras e indígenas
Senado Federal Há 44 minutos

Aprovada adequação da LDO a nova licença-paternidade e apoio à reciclagem
Economia Há 44 minutos

Acordo Mercosul-UE valerá provisoriamente em maio, confirma governo
Geral Há 44 minutos

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 17 milhões
Justiça Há 44 minutos

TSE condena Cláudio Castro e ex-governador fica inelegível até 2030

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,00%
Euro
R$ 6,08 0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 392,413,78 +1,05%
Ibovespa
182,509,14 pts 0.32%
Mega-Sena
Concurso 2988 (24/03/26)
21
23
28
36
57
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6984 (24/03/26)
04
15
19
21
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3644 (24/03/26)
01
04
05
09
10
11
13
14
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2903 (23/03/26)
10
12
18
24
37
43
45
49
50
53
54
61
70
72
75
82
89
93
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias