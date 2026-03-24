Quarta, 25 de Março de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Prisão domiciliar para Bolsonaro foi decisão humanitária, diz Izalci

O senadorIzalci Lucas(PL-DF) saudou em Plenário nesta terça-feira (24) a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)Alexandre de Moraesde...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
24/03/2026 às 17h58
Prisão domiciliar para Bolsonaro foi decisão humanitária, diz Izalci
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O senadorIzalci Lucas(PL-DF) saudou em Plenário nesta terça-feira (24) a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)Alexandre de Moraesde conceder prisão domiciliar de 90 dias ao ex-presidenteJair Bolsonaro. Para Izalci, o gestoteve caráter humanitário diante do quadro de saúde de Bolsonaro, que, segundo ele, apresenta pneumonia, infecção, complicações renais e problemas recorrentes de refluxo.

Apesar das limitações da medida — uso de tornozeleira eletrônica, proibição de visitas e de uso de celular —, o senador considerou a decisão um avanço, destacando que a recuperação em casa pode ser mais rápida com o apoio da família.

Ele associou os problemas de saúde do ex-presidente às sequelas da facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018.

— Bolsonaro está numa situação de saúde bastante comprometida. E está comprometida exatamente em função do que aconteceu, ainda quando candidato a presidente, da facada que ele levou em Juiz de Fora. E, por incrível que pareça, até hoje a gente não sabe exatamente quem foram os mandantes. Evidentemente, tem pessoas por trás disso. Infelizmente, a gente não sabe ainda, e precisamos descobrir isso.

O parlamentar também disse esperar o surgimento de novas informações sobre os ataques de 8 de janeiro de 2023, que revelemfalhas e omissões de órgãos de segurança. Cobrou do Congresso uma análise rápida do veto ao Projeto de Lei nº 2.162/2023 , conhecido como PL da Dosimetria, que reduz as penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Para ele, a derrubada do veto poderia beneficiar presos que já cumpriram parte da pena.

CPMI do INSS

Izalci também comentou a decisão do ministro do STF André Mendonça em favor da prorrogação da CPMI que investiga fraudes no INSS. Segundo ele, as apurações já indicam prejuízos bilionários, atingindo principalmente os aposentados. Ele defendeu a continuidade dos trabalhos para aprofundar as investigações.

— Eu sei que o Senado recorreu da decisão, mas tenho certeza de que essa resposta virá de hoje para amanhã. E eu tenho certeza de que essa CPMI será prorrogada, para o bem do país, principalmente dos aposentados. É triste quando você vê milhões de pessoas que foram afetadas por esse roubo absurdo das pessoas mais vulneráveis — afirmou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Randolfe e Damares durante a apreciação do projeto - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 44 minutos

Aprovada adequação da LDO a nova licença-paternidade e apoio à reciclagem

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (24) um projeto de lei complementar que ajusta a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), adequando-a ...

 Plenário aprovou nesta terça outros requerimentos para sessões especiais - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Senado fará sessão especial em homenagem a Chico Anysio

O Senado fará uma sessão especial em homenagem ao legado do humorista Chico Anysio (1931–2012), que completaria 95 anos no dia 12 de abril de 2026,...

 Projeto foi incluído na pauta pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, após acordo entre os senadores - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Senado aprova incentivos fiscais para o setor de reciclagem

O Senado aprovou nesta terça-feira (24) projeto que beneficia o setor de reciclagem. O PL 1.800/2021 autoriza o desconto em tributos (créditos tri...

 Para Kajuru (sentado, à dir.), projeto aprovado contribui para coibir práticas abusivas nos centros de treinamento - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Reforço à fiscalização da formação de atletas vai à sanção

Clubes poderão ser obrigados a inscrever seus programas de formação de atletas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dete...

 A senadora Roberta Acioly, empossada como segunda suplente na Comissão Diretora - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Roberta Acioly é eleita para vaga deixada por Mecias na Mesa do Senado

A senadora Roberta Acioly (Republicanos-RR) foi eleita nesta terça-feira (24) como segunda suplente de secretária da Mesa do Senado. Ela foi indica...

Tenente Portela, RS
20°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 30°
21° Sensação
1.27 km/h Vento
95% Umidade
100% (9.99mm) Chance chuva
06h41 Nascer do sol
18h40 Pôr do sol
Quinta
31° 20°
Sexta
33° 19°
Sábado
34° 20°
Domingo
35° 20°
Segunda
34° 20°
Últimas notícias
Câmara Há 26 minutos

Comissão debate violência contra mulheres negras e indígenas
Senado Federal Há 44 minutos

Aprovada adequação da LDO a nova licença-paternidade e apoio à reciclagem
Economia Há 44 minutos

Acordo Mercosul-UE valerá provisoriamente em maio, confirma governo
Geral Há 44 minutos

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 17 milhões
Justiça Há 44 minutos

TSE condena Cláudio Castro e ex-governador fica inelegível até 2030

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,00%
Euro
R$ 6,08 0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 392,413,78 +1,05%
Ibovespa
182,509,14 pts 0.32%
Mega-Sena
Concurso 2988 (24/03/26)
21
23
28
36
57
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6984 (24/03/26)
04
15
19
21
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3644 (24/03/26)
01
04
05
09
10
11
13
14
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2903 (23/03/26)
10
12
18
24
37
43
45
49
50
53
54
61
70
72
75
82
89
93
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias