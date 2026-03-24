Esperidião Amin registra aniversário de Florianópolis

O senador Esperidião Amin (PP-SC), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (24), registrou a celebração do 353º aniversário de Florianópolis (SC), comemorado no dia 23 de março. Ele também destacou os 300 anos do Legislativo municipal e afirmou que a data representa a história da cidade e a participação política da população.

— É uma celebração muito auspiciosa, porque celebramos 300 anos do Legislativo municipal, ou seja, da representação política do município de Florianópolis. Quero aqui homenagear todos aqueles que vivemos as emoções que a cidadania nos propicia— disse.

O senador também defendeu a concessão de prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro, com base em critérios humanitários. Segundo ele, a decisão deve considerar a preservação da vida e contribuir para reduzir tensões no país.

—Faço votos para que Deus ilumine o juiz, no caso o ministro Alexandre de Moraes [do STF], para que ele evite um risco de tragédia que envenenaria ainda mais a sociedade brasileira— afirmou.