Veneziano celebra 60 anos de fundação do MDB

Em pronunciamento nesta terça-feira (24), o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) destacou os 60 anos de fundação do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e ressaltou a atuação do partido em diferentes níveis de representação política, desde câmaras municipais até o Congresso Nacional.

Veneziano relembrou o papel do MDB durante o regime militar, com integrantes comprometidos com a defesa da democracia e a resistência em meio ao cenário de repressão.

— A marca maior do MDB é a de um partido que, naquela década de 60 (dificílima década de 60, na qual se instalara um processo duríssimo, de exceção, de um regime autoritário, ditatorial, limitador), o MDB nascia. E nascia com muita força — afirmou.

O senador destacou ainda a conduta do partido em momentos recentes, como nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Para Veneziano, o MDB demonstrou compromisso com as instituições democráticas.

Por Bruno Augusto, sob supervisão de Dante Accioly