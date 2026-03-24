Quarta, 25 de Março de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Levantamento aponta falta de diesel em 142 municípios gaúchos

ANP informou que situação já está sendo normalizada

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/03/2026 às 17h09
Levantamento aponta falta de diesel em 142 municípios gaúchos
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Levantamento preliminar aponta que pelo menos 142 prefeituras gaúchas já enfrentam altas de preço abusivas e dificuldade de diesel para abastecimento de veículos . Esse cenário tem levado as cidades a priorizarem serviços essenciais como os de saúde, enquanto obras estão sendo suspensas em razão da falta de combustível. O estudo foi realizado realizado pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) na última quinta-feira.

Segundo a federação, os municípios precisaram priorizar serviços na área da saúde, como o transporte de pacientes, enquanto atividades que dependem de maquinário, como obras, foram suspensas. Caso o cenário persista, há risco de impacto em outras áreas sensíveis, diz a entidade.

“Temos o risco de que isso afete o transporte escolar e o transporte de pacientes para outras cidades”, afirmou AdrianePerin de Oliveira, presidente da Famurs e prefeita de Nonoai.

De acordo com a Agência Nacional de Petróleo (ANP), as entregas de diesel estão avançando, após as medidas tomadas na última semana pela autarquia.

"Os distribuidores informaram que as entregas de diesel estão avançando, após as medidas da ANP e o leilão realizado pela Petrobras, com a região da Grande Porto Alegre já atendida. Devido a questões logísticas, a chegada do produto ao interior do estado deve ocorrer ao longo desta semana", informou o órgão.

A ANP disse que segue monitorando continuamente o mercado regulado e mantendo conversas próximas com os agentes do setor.

Decretos

A prefeitura de Formigueiro, na região central do estado, declarou situação de emergência em dia 17 de março, devido à crise no abastecimento e ao aumento expressivo dos preços dos combustíveis. Segundo a administração municipal, essa medida foi necessária porque a situação já impacta diretamente o escoamento da safra agrícola, a manutenção das estradas rurais e os serviços essenciais como saúde, transporte escolar e segurança.

Com o decreto, o município poderá realizar a compra emergencial de combustíveis, priorizar o uso de máquinas para recuperação de estradas e apoio à colheita.

Já o município de Tupanciretã, também na região central, declarou situação de emergência administrativa no abastecimento de combustível em 19 de março. “A medida estabelece ações excepcionais com o objetivo de garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais, assegurando o funcionamento das atividades prioritárias mesmo diante das dificuldades no fornecimento”, diz o decreto.

Combustíveis

O aumento abusivo de preço de combustível e o funcionamento de cartéis de postos foi observado por consumidores e pelos Procons após o início do conflito provocado pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã no final de fevereiro.

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) , do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), está atuando em parceria com os Procons de estados e municípios que estão fiscalizando os postos de combustível por causa de aumento abusivo nas bombas de diesel e gasolina.

De acordo com balanço publicado na última sexta-feira (20), os Procons estaduais e municipais e a Agência Nacional do Petróleo (ANP) percorreram 179 municípios em 25 estados e estiveram 1.180 postos – de um universo de 41 mil postos.

O aumento abusivo de preço de combustível e o funcionamento de cartéis de postos foi observado por consumidores e pelos Procons após o início do conflito provocado pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã no final de fevereiro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© União Europeia/Mercosul
Economia Há 42 minutos

Acordo Mercosul-UE valerá provisoriamente em maio, confirma governo

Decreto de promulgação está em fase avançada de tramitação

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

BC reforça segurança em contas de instituições no sistema de pagamento

Medidas ocorrem dois dias após ataque hacker a banco

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Aplicativos deverão detalhar custos das corridas aos consumidores

Em caso de descumprimento, serão aplicadas multas de até R$ 13 milhões

 © Antônio Cruz/Agência Brasil
Economia Há 6 horas

Governo propõe subsídio de R$ 1,20 ao diesel após impasse do ICMS

União quer dividir custo com estados até maio

 © Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Economia Há 6 horas

Com precatórios, previsão de déficit primário sobe para R$ 59,8 bi

Ao considerar arcabouço fiscal, governo prevê superávit de R$ 3,5 bi

Tenente Portela, RS
20°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 30°
21° Sensação
1.27 km/h Vento
95% Umidade
100% (9.99mm) Chance chuva
06h41 Nascer do sol
18h40 Pôr do sol
Quinta
31° 20°
Sexta
33° 19°
Sábado
34° 20°
Domingo
35° 20°
Segunda
34° 20°
Últimas notícias
Câmara Há 11 minutos

Comissão debate violência contra mulheres negras e indígenas
Senado Federal Há 29 minutos

Aprovada adequação da LDO a nova licença-paternidade e apoio à reciclagem
Economia Há 29 minutos

Acordo Mercosul-UE valerá provisoriamente em maio, confirma governo
Geral Há 29 minutos

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 17 milhões
Justiça Há 29 minutos

TSE condena Cláudio Castro e ex-governador fica inelegível até 2030

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,00%
Euro
R$ 6,08 0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 391,813,04 +0,90%
Ibovespa
182,509,14 pts 0.32%
Mega-Sena
Concurso 2988 (24/03/26)
21
23
28
36
57
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6984 (24/03/26)
04
15
19
21
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3644 (24/03/26)
01
04
05
09
10
11
13
14
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2903 (23/03/26)
10
12
18
24
37
43
45
49
50
53
54
61
70
72
75
82
89
93
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias