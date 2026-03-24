34ª Grande Caminhada de Fé terá novo horário de encenação

O espetáculo Grande Caminhada de Fé – Vida, Paixão e Morte de Jesus chega, neste ano, à sua 34ª edição e será encenado na Sexta-Feira Santa, 3 de abril, ao longo da Rodovia dos Romeiros (GO-060), entre Goiânia e Trindade. A proposta mantém o formato de espetáculo cênico, gratuito e ao ar livre, com a participação prevista de cerca de 500 artistas e técnicos e público estimado em mais de 120 mil espectadores. Entre as mudanças anunciadas para esta edição está a reorganização do horário da apresentação, que terá início às 16h e seguirá até o período noturno.

A montagem utiliza os painéis da Via Sacra como parte do cenário e recria, em percurso itinerante, os últimos momentos da vida de Jesus Cristo. Segundo a organização do evento, a edição de 2026 também contará com avanços técnicos e artísticos, como reforço na sonorização ao longo do trajeto, atualização de figurinos, qualificação cenográfica e aprimoramento dos efeitos cênicos. "A Caminhada de Fé é uma manifestação cênico-popular consolidada no calendário da Semana Santa em Goiás. Nossa iniciativa associa teatro, religiosidade popular e ocupação simbólica do espaço público, transformando um trecho da rodovia em percurso dramatúrgico aberto ao público", observa a produtora executiva Angely Parreira.

Na avaliação do diretor do espetáculo, Amarildo Jacinto, a permanência da encenação ao longo de tantas edições evidencia a capacidade do projeto de atravessar gerações e de preservar vínculos com a memória coletiva local. "A continuidade dessa montagem mostra que ela deixou de ser apenas um evento anual e passou a ocupar lugar permanente na vida cultural de Trindade e de Goiás, reunindo tradição, participação comunitária e linguagem cênica em espaço público", afirmou.

Rodrigo Cunha, diretor da Escola de Artes Desencanto, onde o elenco é preparado, avalia que a dimensão formativa do projeto está entre seus principais pilares. "A preparação dos atores e atrizes amplia o alcance do espetáculo para além da apresentação. Há um processo de formação artística que fortalece o teatro local e cria oportunidades para novos intérpretes e técnicos", declarou.

Para a figurinista e atriz Romilda Aparecida, a renovação estética da montagem ocorre em diálogo com a preservação de sua identidade histórica. "O trabalho de figurino e composição visual ajuda a manter a identidade histórica da encenação, mas também responde à necessidade de qualificação técnica, o que é importante para um espetáculo dessa dimensão e significado coletivo", disse.

Walisson, preparador de elenco e ator, destaca que a mobilização dos participantes ultrapassa a dimensão estritamente artística. "Quando um projeto reúne centenas de pessoas em torno de uma narrativa conhecida pelo público, ele não atua apenas no campo do espetáculo. Também produz formação, pertencimento e circulação de saberes entre artistas experientes e novos integrantes", avaliou.

Secretário municipal de Turismo e Cultura de Trindade, Warley Lopes ressaltou o papel da iniciativa na articulação entre cultura, turismo e interesse público. Segundo ele, o projeto também impacta a cadeia produtiva da cultura local, ao mobilizar de forma direta e indireta profissionais da arte, da produção, da segurança e da logística. "A realização da Caminhada de Fé durante a Semana Santa tem relevância cultural e também impacto na dinâmica da cidade, porque mobiliza visitantes, fortalece a imagem de Trindade e integra um patrimônio simbólico importante para o município", afirmou. A expectativa, acrescenta o secretário, é de uma movimentação direta e indireta de R$ 1 milhão durante o período da Semana Santa, associada ao fluxo de visitantes e aos reflexos sobre comércio, serviços e turismo.

O projeto também prevê medidas de acessibilidade voltadas a pessoas com deficiência e idosos, com áreas reservadas em pontos estratégicos do percurso, apoio de monitores, sonorização distribuída e presença de intérprete de Libras em momentos centrais da encenação. Segundo a organização do espetáculo, a proposta busca ampliar as condições de participação do público em um evento realizado em via pública e de grande circulação.

Além da encenação principal, o projeto inclui uma oficina gratuita de formação de atores, com 100 vagas e carga horária de 40 horas, prevista para ocorrer em abril e maio de 2026, em Trindade. A atividade integra a contrapartida sociocultural da proposta e terá foco em interpretação teatral, expressão corporal, projeção vocal e prática de cena coletiva. A Caminhada de Fé conta com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, da Prefeitura de Trindade e do Governo de Goiás.