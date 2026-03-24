Terça, 24 de Março de 2026
20°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

FGTS eleva para R$ 13 mil limite de renda do Minha Casa, Minha Vida

Valor máximo de imóveis sobe de R$ 500 mil para R$ 600 mil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/03/2026 às 15h40

Principal programa habitacional do país, o Minha Casa, Minha Vida (MCMV) atingirá mais mutuários neste ano. O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou nesta terça-feira (24) novas regras, com a ampliação dos limites de renda das famílias e dos valores máximos de financiamento de imóveis. As mudanças ainda dependem de publicação no Diário Oficial da União para entrarem em vigor.

Novas rendas

Os tetos de renda mensal foram atualizados em todas as faixas:

  • Faixa 1: de R$ 2.850 para R$ 3.200
  • Faixa 2: de R$ 4.700 para R$ 5.000
  • Faixa 3: de R$ 8.600 para R$ 9.600
  • Faixa 4: de R$ 12 mil para R$ 13 mil

Na Faixa 1, foi criada uma nova taxa de juros de 4,50% ao ano para famílias com renda entre R$ 2.850,01 e R$ 3.200, abaixo dos 4,75% anteriores.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Valores mais altos

Nas faixas 3 e 4, o limites de financiamento também foram ampliados:

  • Faixa 3: de R$ 350 mil para R$ 400 mil (+14%)
  • Faixa 4: de R$ 500 mil para R$ 600 mil (+20%)

Quem ganha

Segundo o governo, as mudanças devem ampliar o acesso ao programa:

  • 87,5 mil famílias com juros menores
  • 31,3 mil novas famílias na Faixa 3
  • 8,2 mil famílias incluídas na Faixa 4

Recursos extras

A ampliação contará com recursos do Fundo Social, com cerca de R$ 31 bilhões destinados ao programa. A previsão é que esse reforço comece a ser usado no segundo semestre.

Impacto

A equipe técnica estima impacto de:

  • R$ 500 milhões em subsídios;
  • R$ 3,6 bilhões em crédito habitacional.

O objetivo é facilitar o acesso à casa própria, especialmente para a classe média, diante dos juros elevados e da redução de recursos da poupança.

FGTS-Saúde

O conselho também aprovou a retomada do FGTS-Saúde, voltado a entidades filantrópicas que atendem ao Sistema Único de Saúde (SUS). As novas regras ampliam prazos:

  • Até 15 anos para reestruturação financeira de entidades
  • Até 20 anos para compra de equipamentos
  • Até 30 anos para crédito a obras de instalações de saúde

A proposta teve resistência de representantes do setor privado, que criticaram o uso de recursos do FGTS para reestruturação de instituições. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) votou contra.

O Conselho Curador também aprovou a inclusão de mutuários no Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana (Pró-Transporte).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 24 minutos

Arrecadação federal bate recorde e soma R$ 222,1 bilhões em fevereiro

Resultado representa alta de 5,68% na comparação com 2025

 © José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 24 minutos

Vendas do Tesouro Direto batem recorde para meses de fevereiro

Volume vendido ficou em R$ 8,25 bilhões no mês passado

 B&F Dias
Economia Há 4 horas

Projetos de Osmose Reversa exigem cuidados essenciais

Especialista da B&F Dias explica quais os fatores técnicos e as soluções que podem ser implementadas para garantir eficiência e durabilidade dos si...
Economia Há 5 horas

Ata do Copom: BC não indica mais cortes na taxa de juros

Ata da reunião da semana passada foi divulgada nesta terça

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 7 horas

Pescadores beneficiados pelo Seguro-Defeso recebem 6º lote nesta terça

Serão destinados R$ 179,7 milhões a mais de 110 mil pescadores

Tenente Portela, RS
27°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 28°
28° Sensação
1.4 km/h Vento
63% Umidade
89% (0.37mm) Chance chuva
06h40 Nascer do sol
18h42 Pôr do sol
Quarta
29° 19°
Quinta
31° 20°
Sexta
32° 19°
Sábado
32° 20°
Domingo
34° 20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 9 minutos

99Food chega a Manaus com investimento de R$ 100 milhões
Tecnologia Há 23 minutos

Electrolux aprova R$ 250 mi via Finep com apoio da Macke
Obras Há 23 minutos

Governador Eduardo Leite vistoria obras de recuperação do Colégio Estadual Onofre Pires, em Santo Ângelo
Economia Há 23 minutos

Arrecadação federal bate recorde e soma R$ 222,1 bilhões em fevereiro
Economia Há 23 minutos

Vendas do Tesouro Direto batem recorde para meses de fevereiro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,26 +0,40%
Euro
R$ 6,09 +0,18%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 387,007,65 -2,01%
Ibovespa
182,206,95 pts 0.28%
Mega-Sena
Concurso 2987 (21/03/26)
16
17
20
28
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6983 (23/03/26)
24
38
46
77
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3643 (23/03/26)
03
04
05
06
08
09
10
13
17
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2903 (23/03/26)
10
12
18
24
37
43
45
49
50
53
54
61
70
72
75
82
89
93
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias