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Projetos de Osmose Reversa exigem cuidados essenciais

Especialista da B&F Dias explica quais os fatores técnicos e as soluções que podem ser implementadas para garantir eficiência e durabilidade dos si...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/03/2026 às 12h29
Projetos de Osmose Reversa exigem cuidados essenciais
B&F Dias

Uma das tecnologias mais utilizadas para o tratamento de água, a Osmose Reversa utiliza membranas semipermeáveis para remover sais e impurezas, produzindo água de alta qualidade para diferentes usos industriais e potáveis. Embora sua implementação exija planejamento detalhado e avaliação técnica criteriosa, a relevância desse mercado vem aumentando nos últimos anos.

De acordo com um estudo divulgado pela Spherical Insights, o Brasil movimentou cerca de 3,41 milhões de unidades de membranas de Osmose Reversa em 2024, com previsão de atingir 5,78 milhões até 2035, o que representa uma taxa média de crescimento anual de 4,91%. Esse avanço reflete a maior demanda por soluções de tratamento de água em setores industriais e municipais, reforçando a importância de projetos bem dimensionados e operados com eficiência.

Segundo Walter Marini, engenheiro de aplicações da empresa especializada em sistemas de aeração e equipamentos de água e esgoto B&F Dias, o sucesso de um projeto depende de uma série de cuidados prévios, como a análise completa da qualidade da água de alimentação, a definição das características desejadas para a água tratada, a identificação da fonte de captação e a confirmação do nível de redução de sólidos dissolvidos requerido.

"Em casos de maior vazão ou complexidade, é necessária também a avaliação das condições do local de instalação e eventuais normas e especificações aplicáveis", afirma.

O especialista explica ainda que as características físico-químicas da água de alimentação podem influenciar diretamente todo o dimensionamento e configuração dos sistemas de osmose. "Parâmetros como turbidez, presença de sólidos em suspensão e contaminantes como ferro, manganês, óleos e cloro podem exigir pré-tratamentos adicionais, como filtros e decantadores. Em alguns casos, também é necessária a dosagem de produtos químicos para evitar incrustações e preservar a integridade das membranas", informa.

Durante a operação, o monitoramento constante de variáveis críticas é indispensável. Pressão de entrada e saída, diferencial nos filtros de cartucho, vazão de rejeito e permeado, além da condutividade da água tratada, são parâmetros básicos que devem ser acompanhados. "A análise desses indicadores permite verificar a necessidade de troca de elementos e limpezas, procedimentos imprescindíveis para o bom funcionamento do sistema", pontua Marini.

O especialista alerta ainda que operar o sistema com água diferente da considerada no projeto, conectar a alimentação elétrica sem verificar compatibilidade, iniciar a operação em condições de vazão não especificadas ou negligenciar a dosagem de produtos químicos são falhas recorrentes. "A escolha inadequada do local de instalação também compromete a performance, já que o sistema é suscetível a atmosferas agressivas, incidência solar extrema e agentes oxidantes", ressalta.

Em relação à manutenção preventiva, Marini detalha que, quando bem operadas, as membranas podem ter vida útil superior a três anos. Para isso, é essencial realizar trocas periódicas dos elementos filtrantes, executar limpezas químicas dentro dos intervalos recomendados, monitorar parâmetros operacionais e manter o controle rigoroso das dosagens de produtos químicos. "A calibração dos instrumentos, principalmente dos analisadores vinculados ao controle de bombas dosadoras, é outro cuidado fundamental para evitar paradas não programadas", acrescenta.

B&F Dias investe em inovação

A eficiência energética também tem sido foco de inovação na implementação de sistemas de Osmose Reversa no Brasil. Nesse contexto, a B&F Dias vem incorporando instrumentação dedicada para controle de bombas dosadoras, transmissores de pressão para monitoramento em filtros e arranjos de membranas, além de recuperadores de energia em sistemas de alta vazão e salinidade.

"Esses recursos permitem reduzir o consumo de químicos, preservar a integridade das membranas e aproveitar parte da energia da corrente de rejeito, diminuindo a potência necessária para pressurização", frisa o engenheiro.

Além das soluções fixas, a empresa oferece a modalidade de Locação de Unidades Móveis de Osmose Reversa, voltada para situações que exigem instalação rápida e operação imediata. As unidades são fornecidas pré-fabricadas em skid ou container, já testadas em fábrica, o que pode minimizar a necessidade de obras civis e reduzir custos de implantação.

"Essas unidades contam com sistema de monitoramento remoto, que permite acompanhamento em tempo real e operações via rede de dados, sem necessidade de supervisão presencial constante", conclui Marini.

Para saber mais, basta acessar: https://bfdias.com.br/

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