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Redentora autoriza início de obra de nova UBS em Vila São João

Investimento supera R$ 2,1 milhões e unidade deve ampliar acesso a serviços de saúde no interior do município

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Ascom/Prefeitura Municipal de Redentora
24/03/2026 às 11h35
Redentora autoriza início de obra de nova UBS em Vila São João
(Foto: Divulgação/Ascom/Prefeitura Municipal de Redentora)

A Redentora realizou, na tarde de segunda-feira (23), a entrega da ordem de início para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no Distrito de Vila São João, no interior do município.

O ato contou com a presença de autoridades municipais, entre elas o prefeito Malberk Antoine Kunst Dullius, a primeira-dama e secretária municipal de Saúde Mônica Teresinha Manica, o vice-prefeito Paulo Sérgio Gonzatto e o subprefeito do distrito Arthur Casagrande. Também participaram os vereadores Vanderlei da Rosa, Samuel de Bonna, Osmar Viana dos Santos e Amauri Macalin.

Além deles, estiveram presentes o secretário municipal de Assistência Social Ivonildo Aldair dos Santos Vieira, o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Luciano André Schunemann, a engenheira municipal Tanise Ferrari Angnoletto e o engenheiro da empresa responsável pela execução da obra, Vinícius Bonafé.

De acordo com a administração municipal, a construção da nova UBS é resultado de articulação entre o Poder Executivo e a Câmara Municipal de Vereadores, que atuaram para viabilizar o projeto e garantir os recursos necessários.

A obra terá investimento total de R$ 2.185.212,23. Desse valor, R$ 2.056.000,00 são provenientes do Ministério da Saúde, por meio do Novo PAC, enquanto R$ 129.212,23 correspondem à contrapartida do município.

A empresa responsável pela execução é a Construtora e Incorporadora Palmitinho Ltda – EPP, vencedora do processo licitatório.

A nova unidade tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços de saúde, oferecendo atendimento mais próximo à população do Distrito de São João.

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