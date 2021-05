Rio conclui hoje vacinação de jovens com comorbidade e deficientes

A cidade do Rio de Janeiro conclui hoje (29) a vacinação de grupos prioritários. Neste sábado, é a vez de jovens de 18 a 24 anos que tenham comorbidade, deficiência permanente, que trabalhem na área de saúde ou sejam guardas municipais em atuação contra aglomerações. Os postos ficam abertos até as 17h de hoje.

A partir de segunda-feira (31), até outubro, o município volta a vacinar adultos fora de grupo prioritário com 59 anos ou menos. No calendário da prefeitura, cada idade terá três dias para se vacinar, sendo o primeiro dia dedicado às mulheres, o segundo aos homens e o terceiro para repescagem (de 59 anos ou mais, de ambos os sexos).

Na segunda-feira, por exemplo, serão as mulheres de 59 anos. No dia seguinte (1o), serão os homens desta idade. Na quarta-feira (2), homens e mulheres com 59 anos ou mais.

Até o fim de junho, a expectativa é vacinar toda a população com 51 anos ou mais. Até o fim de outubro, a prefeitura espera imunizar todos que tenham 18 anos ou mais.

A prefeitura também continua com a vacinação de profissionais de educação. Na semana que vem serão pessoas com 43 a 45 anos de idade.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, já foram vacinadas 2,13 milhões de pessoas ou 31,5% da população do município e 97,8% dos idosos com a primeira dose. A segunda dose já foi aplicada a 950 mil pessoas.