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Prazo para Alistamento Militar de jovens nascidos em 2008 segue até 30 de junho

Processo é obrigatório para cidadãos que completam 18 anos em 2026

Por: Andre Eberhardt Fonte: LA+
24/03/2026 às 11h03
Prazo para Alistamento Militar de jovens nascidos em 2008 segue até 30 de junho
(Foto: Reprodução la+)

O período para o Alistamento Militar Obrigatório já está em vigor e segue aberto até o dia 30 de junho de 2026. O chamado é direcionado especificamente aos jovens do sexo masculino nascidos no ano de 2008, que completam 18 anos ao longo deste ciclo.

Além dos jovens da classe atual, aqueles que não realizaram o procedimento em anos anteriores, permanecendo em situação irregular com as Forças Armadas, também devem aproveitar o prazo para regularizar sua situação documental.

As autoridades militares recomendam que o processo seja realizado preferencialmente de forma digital, visando maior agilidade e comodidade. O cidadão pode acessar o site oficial do Exército Brasileiro (alistamento.eb.mil.br) para preencher o formulário e acompanhar as etapas de seleção.

Para concluir a etapa online, é necessário possuir uma conta no portal do governo federal (Gov.br), que garante a segurança e a autenticidade das informações prestadas.

Atendimento presencial e documentação necessária

Para os cidadãos que encontrarem dificuldades técnicas ou não possuírem acesso à internet, o alistamento pode ser feito presencialmente na Junta de Serviço Militar de seu município.

Para o procedimento físico, é obrigatória a apresentação da carteira de identidade (RG), CPF e um comprovante de residência atualizado, que deve estar em nome do pai, da mãe ou conter uma declaração formal de residência.

A negligência com o alistamento acarreta sanções administrativas e legais que podem prejudicar a vida civil do jovem. O cidadão que estiver em débito com o Serviço Militar fica sujeito ao pagamento de multa e é impedido de realizar atividades essenciais, como obter ou renovar o passaporte, inscrever-se em concursos públicos e efetuar matrículas em instituições de ensino superior. 



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