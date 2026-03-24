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Palmitinho se prepara para o lançamento oficial da Facipal 2026

Evento acontece nesta sexta-feira (27) e contará com homenagem especial às ex-primeiras-damas do município

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
24/03/2026 às 10h07
Palmitinho se prepara para o lançamento oficial da Facipal 2026
FOTO:FREDY SILVA

A Administração Municipal de Palmitinho realiza, nesta semana, o pontapé inicial para um dos maiores eventos do calendário regional. O lançamento oficial da Facipal 2026 – Feira das Potencialidades de Palmitinho está marcado para a próxima sexta-feira, dia 27 de março, reunindo lideranças, empresários e a comunidade local.

A solenidade tem como objetivo apresentar a estrutura e as diretrizes da feira, que busca evidenciar a força econômica do município. O evento é reconhecido por integrar setores estratégicos como o agronegócio, comércio, indústria, prestação de serviços e a agricultura familiar, fomentando novos negócios e a integração regional.

Reconhecimento e História

Além das novidades sobre a feira, a noite reserva um momento de resgate histórico e gratidão. Após o protocolo de lançamento, será realizada uma homenagem especial às primeiras-damas que marcaram a trajetória de Palmitinho. A iniciativa visa reconhecer o papel fundamental desempenhado por essas mulheres no desenvolvimento social e na construção da identidade do município ao longo das diferentes gestões.

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