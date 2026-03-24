Palmitinho se prepara para o lançamento oficial da Facipal 2026

A Administração Municipal de Palmitinho realiza, nesta semana, o pontapé inicial para um dos maiores eventos do calendário regional. O lançamento oficial da Facipal 2026 – Feira das Potencialidades de Palmitinho está marcado para a próxima sexta-feira, dia 27 de março, reunindo lideranças, empresários e a comunidade local.

A solenidade tem como objetivo apresentar a estrutura e as diretrizes da feira, que busca evidenciar a força econômica do município. O evento é reconhecido por integrar setores estratégicos como o agronegócio, comércio, indústria, prestação de serviços e a agricultura familiar, fomentando novos negócios e a integração regional.

Reconhecimento e História

Além das novidades sobre a feira, a noite reserva um momento de resgate histórico e gratidão. Após o protocolo de lançamento, será realizada uma homenagem especial às primeiras-damas que marcaram a trajetória de Palmitinho. A iniciativa visa reconhecer o papel fundamental desempenhado por essas mulheres no desenvolvimento social e na construção da identidade do município ao longo das diferentes gestões.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp