Governador visita obras na região dos Vales

Com o objetivo de conferir e entregar obras e se aproximar das comunidades, o governador Eduardo Leite visita, neste sábado (29/5), obras em Coqueiro Baixo e Sério, no Vale do Taquari, e Boqueirão do Leão, no Vale do Rio Pardo.

A primeira agenda ocorre em Coqueiro Baixo, onde o governador e o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, visitam, a partir das 11h20min, a obra de pavimentação realizada no trecho Nova Bréscia–Coqueiro Baixo da ERS-425.

À tarde, a comitiva estadual segue para outros dois acessos municipais que estão sendo concluídos na ERS-421, em Sério e em Boqueirão do Leão. O governador atenderá a imprensa nos dois momentos.