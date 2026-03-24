Município de Vista Gaúcha recebe R$ 100 mil para custeio da saúde
Valor foi destinado por meio de articulação de entidades sindicais e já está disponível para uso nos serviços municipais
Por: Andre EberhardtFonte: Jornal Província com Informações ASCOM prefeitura Municipal de Vista Gaúcha
24/03/2026 às 07h12
O município recebeu o repasse de R$ 100.000,00 destinado ao custeio da área da saúde. O recurso foi encaminhado à administração municipal para reforçar os atendimentos e a manutenção dos serviços essenciais.
A liberação do valor ocorreu a partir de articulação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vista Gaúcha, com apoio da estrutura sindical regional de Três Passos e da federação estadual da categoria.
O montante já foi incorporado ao orçamento municipal, contribuindo para ampliar a capacidade de atendimento na rede pública de saúde local.
