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Secretário do Tesouro assumirá Secretaria-Executiva da Fazenda

Novo ministro Durigan confirmou Rogério Ceron para o cargo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/03/2026 às 21h18

O novo ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou na noite desta segunda-feira (23) a nomeação de Rogério Ceron para o cargo de secretário-executivo da pasta, considerado o segundo posto mais importante do ministério.

Os anúncios foram feitos pela rede social X.

Desde janeiro de 2023, Ceron era o secretário do Tesouro Nacional. Ao confirmar a escolha, Durigan destacou a atuação do economista nos últimos anos e elogiou sua capacidade de execução.

“Confio na sua capacidade de entrega. Seu trabalho no Tesouro foi essencial para avançarmos com nossa agenda recente”, afirmou o ministro em publicação no X.

A mudança abre espaço para Daniel Leal, que deixa a subsecretaria da Dívida Pública, assumir o comando do Tesouro Nacional.

Também por meio das redes sociais, Durigan confirmou mais ajustes na equipe econômica. A reestruturação inclui a nomeação da professora da Universidade de São Paulo, Úrsula Peres, como secretária-executiva adjunta.

Durigan oficializou outros nomes para sua equipe: Fábio Terra como chefe de gabinete e Flavia Renó como assessora especial.

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