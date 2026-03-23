Terça, 24 de Março de 2026
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

MJSP faz plantão para atender Procons contra aumento de combustível

Articulação visa uniformizar procedimentos de fiscalização nos estados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/03/2026 às 20h29
MJSP faz plantão para atender Procons contra aumento de combustível
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) fará plantões para atender os Programas de Proteção e Defesa do Consumidor (Procons) dos estados e municípios que estão fiscalizando os postos de combustível por causa de aumento abusivo nas bombas de diesel e gasolina.

O primeiro plantão será na quarta-feira (25). A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) também prepara orientações aos Procons em formato de pergunta e resposta (FAQ, sigla para Frequently Asked Questions) para instruir a fiscalização em todo o país.

Segundo o secretário Ricardo Morishita Wada, os plantões e a publicação visam “harmonizar [a atuação da fiscalização] para garantir consistência e segurança jurídica, e para que esses autos [notificações emitidas aos postos] possam produzir os seus efeitos.”

A expectativa de Morishita Wada é conseguir uniformizar procedimentos dos Procons – como, por exemplo o prazo de 48h para aplicação de sanções após as notificações, sem interferir na autonomia dos órgãos estaduais e municipais, “com respeito ao princípio federativo” – garantiu em entrevista coletiva na sede do MJSP em Brasília.

As fiscalizações de distribuidoras e refinarias serão articuladas por grupos técnicos, também com representantes estaduais e municipais.

A Senacon coordena o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor que reúne os Procons e outros órgãos que fiscalizam o mercado e aplicam medidas administrativas contra empresas que desrespeitam o Código de Defesa do Consumidor.

Nesta segunda-feira (23), a secretaria coordenou reunião remota com 200 Procons de todas as regiões. Conforme Morishita Wada, na reunião teria sido identificado a redução da prática de preços abusivos. O secretário, no entanto, não apresentou na entrevista coletiva valores ou percentuais de queda de preço observados.

Abuso de 300%

O Artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, no Inciso 10, proíbe o aumento do preço de produtos ou serviços sem motivos justificáveis. De acordo com o secretário, “não há problema” para os donos de postos que façam repasses de aumento de preço, mas que mantenham a mesma margem de lucro.

“Nós temos um regime de liberdade de preços. Só que a liberdade de preços não é liberdade para cometer abusos. O que é o abuso? O abuso é essa elevação de margem de lucro que não seja lastreada, que não seja representativo de custo”, assinalou Morishita Wada.

Conforme o secretário, um posto de combustível (não identificado), fiscalizado na semana passada, chegou a triplicar o valor do diesel na bomba. “Nós tivemos um caso que foi 300% de aumento. Isso não é custo, porque não se demonstra custo de 300% de aumento. O que houve foi uma elevação da margem de lucro.”

De acordo com Morishita Wada, as fiscalizações continuam em todo o país e depois de percorrer postos nas capitais e regiões metropolitanas começam a visitar postos no interior.

De acordo com balanço publicado na última sexta-feira (20), os Procons estaduais e municipais e a Agência Nacional do Petróleo (ANP) percorreram 179 municípios em 25 estados e estiveram 1.180 postos – de um universo de 41 mil postos.

O aumento abusivo de preço de combustível e o funcionamento de cartéis de postos foi observado por consumidores e pelos Procons após o início do conflito provocado pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã no final de fevereiro.

*Com informações da TV Brasil e da Rádio Nacional

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 3 horas

Secretário do Tesouro assumirá Secretaria-Executiva da Fazenda

Novo ministro Durigan confirmou Rogério Ceron para o cargo

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Há 5 horas

Receita recebe mais de 1 milhão de declarações do IRPF no primeiro dia

Cerca de 51% dos contribuintes usaram documento pré-preenchido

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Há 7 horas

FGC inicia pagamento de garantia a clientes do Banco Pleno

Investidores podem pedir ressarcimento por aplicativo oficial do fundo

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Economia Há 7 horas

Energia nuclear é estratégica para soberania, defende indústria

Brasil busca domínio do ciclo do urânio

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Economia Há 8 horas

BTG Pactual retoma Pix após ataque hacker que desviou R$ 100 milhões

Banco diz que clientes não foram afetados por invasão

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 33°
21° Sensação
0.26 km/h Vento
99% Umidade
100% (7.46mm) Chance chuva
06h40 Nascer do sol
18h43 Pôr do sol
Quarta
25° 19°
Quinta
31° 19°
Sexta
29° 20°
Sábado
32° 20°
Domingo
34° 19°
Últimas notícias
Cultura Há 18 minutos

Viva o RS Summit abre agenda de debates sobre cultura, turismo e economia criativa do Conecta Missões
Habitação Há 18 minutos

Governador Eduardo Leite conclui dia de entregas habitacionais com 226 famílias tendo em mãos as chaves de suas novas moradias
Senado Federal Há 18 minutos

CPMI do INSS será prorrogada; Viana informa próximos passos
Justiça Há 18 minutos

Mendonça envia ao plenário do STF decisão que prorroga CPMI do INSS
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova uso de verba da Zona Franca para projetos de bioeconomia na Amazônia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 -0,19%
Euro
R$ 6,07 -0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 390,572,24 -0,52%
Ibovespa
181,931,94 pts 3.24%
Mega-Sena
Concurso 2987 (21/03/26)
16
17
20
28
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6983 (23/03/26)
24
38
46
77
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3643 (23/03/26)
03
04
05
06
08
09
10
13
17
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2903 (23/03/26)
10
12
18
24
37
43
45
49
50
53
54
61
70
72
75
82
89
93
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias