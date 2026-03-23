Terça, 24 de Março de 2026
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Girão diz ser vítima de censura e critica Comunicação do Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (23), o senador Eduardo Girão (Novo-CE) criticou a Comunicação do Senado, após a TV Senado não ex...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
23/03/2026 às 19h24
Girão diz ser vítima de censura e critica Comunicação do Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (23), o senador Eduardo Girão (Novo-CE) criticou a Comunicação do Senado, após a TV Senado não exibir uma entrevista coletiva de integrantes do Partido Novo. Na ocasião, o grupo questionou a demora para a instalação de uma CPI para investigar o caso Banco Master e anunciou o envio de representação contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no Conselho de Ética.

— Entramos com uma coletiva de imprensa questionando a não prorrogação da CPMI do INSS e a não instalação da CPI ou CPMI do Banco Master e falando que estávamos entrando (o Partido Novo, vários parlamentares aqui) contra o presidente Davi Alcolumbre no Conselho de Ética, por omissão institucional e por abuso de suas prerrogativas, como presidente, para não fazer impeachment de ministros [do STF]. Isso é arrasar com o moral de senadores. Todas as coletivas que nós fizemos ali na Presidência do Senado, sem exceção, foram transmitidas, e essa não — disse.

Girão afirmou que outras entrevistas concedidas por ele nos corredores do Senado foram exibidas pela TV Senado. Segundo ele, a emissora justificou que a coletiva do Novo não foi transmitida por se tratar de atividade político-partidária, e não de atividade legislativa. O parlamentar declarou que vai acionar a Justiça e que, para ele, a decisão configura censura.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, em entrevista coletiva sobre a prorrogação dos trabalhos - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
Senado Federal Há 25 minutos

CPMI do INSS será prorrogada; Viana informa próximos passos

A CPMI do INSS será prorrogada. A informação foi dada pelo presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), em entrevista coletiva na noi...

 A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) durante o discurso na tribuna - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 6 horas

Damares pede prorrogação de CPMI e prisão domiciliar para Jair Bolsonaro

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (23), defendeu a prorrogação da CPMI do INSS, argumen...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 7 horas

Izalci destaca iniciativas de apoio a ciência e tecnologia e aponta avanços no setor

O senador Izalci Lucas (PL-DF), em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (23), destacou iniciativas legislativas dele voltadas a ciência, ...

 Participantes de audiência pública promovida pelo Senado defenderam o reconhecimento da contribuição africana para a formação histórica, social e cultural do Brasil - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 7 horas

Debate aponta necessidade de educação e políticas públicas que valorizem cultura negra

Durante audiência pública no Senado nesta segunda-feira (23), os participantes defenderam o reconhecimento da contribuição africana para a formação...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 7 horas

Confúcio Moura destaca apoio a Ariquemes, referência em tecnologia

O senador Confúcio Moura (MDB-RO), em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (23), destacou a inclusão do município de Ariquemes (RO) entre...

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 33°
21° Sensação
0.26 km/h Vento
99% Umidade
100% (7.46mm) Chance chuva
06h40 Nascer do sol
18h43 Pôr do sol
Quarta
25° 19°
Quinta
31° 19°
Sexta
29° 20°
Sábado
32° 20°
Domingo
34° 19°
Últimas notícias
Cultura Há 18 minutos

Viva o RS Summit abre agenda de debates sobre cultura, turismo e economia criativa do Conecta Missões
Habitação Há 18 minutos

Governador Eduardo Leite conclui dia de entregas habitacionais com 226 famílias tendo em mãos as chaves de suas novas moradias
Senado Federal Há 18 minutos

CPMI do INSS será prorrogada; Viana informa próximos passos
Justiça Há 18 minutos

Mendonça envia ao plenário do STF decisão que prorroga CPMI do INSS
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova uso de verba da Zona Franca para projetos de bioeconomia na Amazônia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 -0,19%
Euro
R$ 6,07 -0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 390,572,24 -0,52%
Ibovespa
181,931,94 pts 3.24%
Mega-Sena
Concurso 2987 (21/03/26)
16
17
20
28
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6983 (23/03/26)
24
38
46
77
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3643 (23/03/26)
03
04
05
06
08
09
10
13
17
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2903 (23/03/26)
10
12
18
24
37
43
45
49
50
53
54
61
70
72
75
82
89
93
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias