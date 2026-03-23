Vereador bicaquense solicita agilidade nos serviços prestados pela CORSAN

Por meio de proposição, o vereador Felipe Kronbauer (PDT) solicitou que o Poder Executivo de Coronel Bicaco notifique a CORSAN/AEGEA quanto à necessidade de conserto dos vazamentos existentes e da recuperação das vias públicas danificadas em razão de intervenções ou reparos efetuados na rede de abastecimento. O pedido visa a recomposição do pavimento e proporcionar condições adequadas de trafegabilidade.

Ao defender a proposição em plenário, o pedetista afirmou que há vários relatos acerca de vazamentos no perímetro urbano. — Além de representar desperdício de um recurso essencial, também vem ocasionando danos ao pavimento de ruas e avenidas — completou.

Colocada em votação, a Proposição nº 002/2026 foi aprovada por unanimidade na sessão ordinária de segunda-feira (16/3).