Coronel Bicaco: Edil reivindica informações sobre gastos na Secretaria de Saúde

Vereador Jonas Vieira explicou que os dados solicitados permitirão acompanhar e fiscalizar as despesas públicas na área da saúde (Foto: Diones Roberto Becker)

O vereador Jonas Vieira (PP) requereu, na sessão ordinária de segunda-feira (16/3), que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) envie informações referentes aos gastos realizados com exames e medicamentos nos postos de saúde de Coronel Bicaco, nos anos de 2024 e 2025.

O progressista explicou que os dados solicitados permitirão acompanhar e fiscalizar as despesas públicas na área da saúde, bem como proporcionar maior transparência na aplicação dos recursos financeiros destinados aos serviços de exames e fornecimento de medicamentos à população.

As cifras foram requeridas através do Pedido de Informação nº 004/2026 – aprovado de maneira unânime no plenário.