Izalci destaca iniciativas de apoio a ciência e tecnologia e aponta avanços no setor

O senador Izalci Lucas (PL-DF), em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (23), destacou iniciativas legislativas dele voltadas a ciência, tecnologia e educação e defendeu investimentos nesses setores.

Izalci disse que, com base em sua experiência no Executivo (ele foi secretário do Distrito Federal em dois governos), buscou reduzir as dificuldades para o avanço da C&T, atuando como parlamentar para incluir a inovação na Constituição e para atualizar o marco regulatório do setor, com o objetivo de reduzir entraves à pesquisa e à relação entre universidades e empresas.

— Mudamos toda a legislação de ciência e tecnologia. Hoje o pesquisador pode participar da patente, pode atuar em projetos com empresas, e a inovação passou a ter respaldo legal — disse.

O senador também mencionou a aprovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), relatado por ele, com ampliação de recursos para educação infantil e profissional. O parlamentar ressaltou, porém, desafios na alfabetização e na estrutura das escolas públicas.

— Hoje 70% dos jovens saem do ensino médio sem saber matemática, e 60% sem saber português. A gente precisa investir na base, na primeira infância, e melhorar a estrutura das escolas — afirmou.