Confúcio Moura destaca apoio a Ariquemes, referência em tecnologia

O senador Confúcio Moura (MDB-RO), em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (23), destacou a inclusão do município de Ariquemes (RO) entre as cidades com maior desenvolvimento tecnológico da Região Norte. Segundo o parlamentar, o avanço foi impulsionado por investimentos de R$ 28 milhões destinados por meio de emenda parlamentar para projetos de modernização da administração pública.

—Esses R$ 28 milhões elevaram a cidade à condição de ser a quarta entre as chamadas cidades inteligentes da Região Norte brasileira. A primeira é Belém, a segunda é Manaus, a terceira é Araguaína, no Tocantins, e a quarta é Ariquemes, que está a frente de Palmas, de Boa Vista, da cidade de Macapá e de outras capitais da Região Amazônica. Então, por aí se verifica como foi importante— disse.

O senador explicou que o conceito de cidades inteligentes envolve governança digital, transparência das informações públicas, inovação, educação informatizada e uso de tecnologia na saúde. Segundo ele, o modelo amplia o acesso da população a serviços e dados da administração pública e fortalece a gestão municipal.

—Cidade inteligente significa uma cidade que tem à disposição da população as informações corretas sobre a economia da cidade e sobre as suas finanças, disponíveis de uma maneira transparente e eficiente para a população tomar conhecimento; que tem uma governança exemplar, isto é, em que as informações, os pedidos de pagamento de impostos, as informações da prefeitura e todos os detalhes de uma prefeitura estejam no celular, no computador das pessoas —isso é a governança —; e toda a estrutura administrativa ser adequadamente armazenada em servidores potentes de computadores— disse.