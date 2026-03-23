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Cancelada reunião da CPMI do INSS desta segunda

A CPMI do INSS cancelou a reunião agendada para esta segunda-feira (23), às 16h. Estavam previstos os depoimentos da influenciadora Martha Graeff e...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
23/03/2026 às 16h49

A CPMI do INSS cancelou a reunião agendada para esta segunda-feira (23), às 16h. Estavam previstos os depoimentos da influenciadora Martha Graeff e do presidente da Dataprev, Rodrigo Assumpção.

Ex-noiva de Daniel Vorcaro (do liquidado Banco Master, investigado por fraudes financeiras), Martha Graeff vive em Miami e não foi localizada. De acordo com o senador Izalci Lucas (PL-DF), ela "desapareceu, não deu notícia". Já o presidente da Dataprev alegou motivos de saúde para a ausência.

O requerimento para o depoimento da influenciadora é do deputado Kim Kataguiri (União-SP), que classifica Martha como “pessoa de extrema confiança” do ex-controlador do Master. Citando registros da investigação sobre o banqueiro, o deputado afirma que ela testemunhou ou recebeu informações sobre a rede de relacionamentos de Vorcaro, em especial com autoridades do Poder Judiciário.

A CPMI quer apurar possível atuação do Master em operações irregulares de crédito consignado — que também é foco de investigação do colegiado, além dos descontos ilegais em pensões e aposentadorias do INSS.

Dataprev

O depoimento do presidente da Dataprev atende a requerimentos do presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), e do senador Marcos Rogério (PL-RO).

Carlos Viana, em seu requerimento, destaca “falhas de governança e vulnerabilidades” que afetaram o funcionamento do INSS e podem ter favorecido os fraudadores. Por sua vez, citando o vazamento de credenciais internas, Marcos Rogério pede esclarecimentos sobre as estratégias de segurança cibernética da Dataprev, que gerencia dados de inscritos no INSS e em políticas sociais federais.

Viana declarou em 19 de março que, se não houver prorrogação dos trabalhos, o relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), entregará seu relatório final antes do prazo final do colegiado, que é 28 de março.

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