Segunda, 23 de Março de 2026
Paulo Paim celebra Mandela e dia internacional contra o racismo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
23/03/2026 às 16h25
Paulo Paim celebra Mandela e dia internacional contra o racismo
Durante pronunciamento nesta segunda-feira (23), o senador Paulo Paim (PT-RS) lembrou que o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial foi celebrado no último sábado (21) e destacou a trajetória de Nelson Mandela na luta contra o apartheid — sistema de segregação racial que existiu na África do Sul.

Paim ressaltou que o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em memória ao massacre de Sharpevillee, ocorrido na África do Sul em 1960, quando cerca de 70 pessoas foram assassinadas.

O senador relembrou que, quando era deputado constituinte, integrou uma missão oficial do Congresso Nacional que foi à Africa do Sul para pedir a libertação de Mandela. Ele acrescentou que, na ocasião, a comitiva não obteve autorização para visitá-lo na prisão.

Paim salientou que seu encontro com Mandela ocorreu apenas em 1991, quando o sul-africano visitou o Brasil:

— Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida pública: estar diante de um homem que enfrentou a prisão durante cerca de 27 anos [entre 1962 e 1990]. Diziam para ele: "Você será liberto, mas pare de lutar pelo fim do apartheid". E ele respondia: "Lutarei até o fim. Só sairei daqui com o fim do apartheid". Ele foi perseguido, humilhado, e mesmo assim escolheu o caminho da reconciliação, do diálogo e da paz, uma lição que levarei para sempre.

Poucos anos após esse encontro, Nelson Mandela se tornou presidente da África do Sul (governando o país entre 1994 e 1999). Ele faleceu em 2013, aos 95 anos.

