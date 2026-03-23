Wellington Fagundes defende prisão humanitária para Jair Bolsonaro

Em pronunciamento nesta segunda-feira (23), o senador Wellington Fagundes (PL-MT) defendeu a concessão de prisão humanitária para Jair Bolsonaro. Ele se referiu ao novo pedido de prisão domiciliar apresentado pela defesa do ex-presidente da República. A solicitação foi encaminhada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, à Procuradoria-Geral da República, que ainda não se manifestou.

— Espero que realmente o presidente Bolsonaro possa ter agora a decisão do ministro Alexandre. Tenho pedido muito que deixe Deus entrar no coração desses julgadores, porque não dá para a população aceitar tanta perseguição – afirmou.

Wellington Fagundes também destacou visita que fez a ele no Complexo Penitenciário da Papuda, no último dia 7, com autorização de Alexandre de Moraes.

O senador defendeu ainda a prorrogação dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS e que deve encerrar seus trabalhos nesta semana.

— Queríamos a prorrogação para ir mais a fundo porque todos estão nos cobrando isso, do Congresso como um todo. O relator já está concluindo o seu relatório, mas ele mesmo disse que o ideal é que tivéssemos mais tempo. Infelizmente o Brasil é isso hoje, o cidadão pagando imposto, a gastança aumentando, o serviço público não chega ao cidadão e isso causa uma revolta — afirmou.