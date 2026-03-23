Vendaval causa destelhamentos e deixa mais de 500 pessoas afetadas em Passo Fundo

Um forte vendaval atingiu o norte do Rio Grande do Sul na noite de sábado (21), provocando destelhamentos, queda de árvores e deixando centenas de pessoas afetadas em Passo Fundo e municípios da região.

Em Passo Fundo, ao menos 134 residências foram destelhadas, atingindo diretamente 536 pessoas, conforme levantamento da Defesa Civil. O temporal começou por volta das 19h, derrubou 42 árvores, bloqueou vias e rompeu cabos de energia elétrica, principalmente na área central.

O Corpo de Bombeiros atendeu cerca de 30 ocorrências, incluindo desobstrução de ruas e retirada de árvores sobre casas e veículos. Foram distribuídas 155 lonas, enquanto o município repassou mais de oito mil metros quadrados do material durante a madrugada.

Uma residência foi interditada e uma pessoa ficou desalojada, sendo acolhida por familiares.

Reflexos na região

Na região, também houve danos. Em Santo Antônio do Palma, duas casas foram destelhadas e quatro pessoas ficaram desalojadas. Já em Marau, o vendaval causou danos em telhados, derrubou árvores e um poste de energia, deixando parte da cidade sem luz.

Atendimento e orientações

Não há registro de feridos. As equipes seguem mobilizadas neste domingo (22) para limpeza e remoção de entulhos. A orientação é que a população evite contato com fios rompidos e acione a Defesa Civil em caso de necessidade.







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